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В Мексике проснулся опасный вулкан: власти принимают меры

23 мая 2023 02:56
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Мексике проснулся опасный вулкан: власти принимают меры
Вулкан Попокатепетль является одним из самых опасных в мире. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Мексике зафиксирована повышенная активность вулкана Попокатепетля. Из-за масштабности извержения местные власти временно закрыли школы, а люди ходят в защитных масках.

Об этом сообщает Reuters.

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Отмечается, что в связи с активностью вулкана местные власти обеспокоены здоровьем людей. Пепел и выбрасываемые в воздух газы могут быть опасными. Поэтому местные жители ходят в защитных масках и ожидают объявления эвакуации.

Кроме того, отменили занятия для более 100 000 школьников в 22 городах, расположенных вблизи вулкана. Уроки проводятся онлайн.

Центр предотвращения стихийных бедствий Cenapred в Мексике сообщил, что за последние 24 часа было зафиксировано 154 случая выбросов, в основном пепла и газа, из вулкана Попокатепетль, а также один "незначительный" взрыв и одно вулканотектоническое землетрясение.

Что известно о вулкане Попокатепетль

Вулкан Попокатепетль, переводимый с языка ацтеков как "дымящийся холм", является объектом тщательнейшего наблюдения среди других вулканов. Расположен он юго-западнее Мехико на расстоянии около 72 км. В его окрестных районах проживает около 22 млн человек.

Начало активности вулкана было зафиксировано 31 августа 2011 года, когда произошло четыре случая выброса пара, газа и пепла из кратера. С середины апреля 2012 года — новая фаза активности. 28 марта 2016 произошло значительное извержение со столбом пепла и дыма высотой 2 тыс. м. В 2019 году произошло подобное извержение со столбом пепла и дыма в 5 км. В конце декабря 2019 года вулкан снова начал выбрасывать пепел, а 10 января 2020 года произошло извержение с подъема столба пепла на 3 км.

Опасные вулканы мира

Напомним, что 16 апреля в Мексике проснулся вулкан Попокатепетль. Его считают одним из самых опасных в мире.

Также мы сообщали, что недавно из-за извержения вулкана Этна были приостановлены авиарейсы в итальянский город Катания на востоке Сицилии. Пробуждение вулкана выбросило вулканический пепел на взлетно-посадочные полосы города.

В сети обнародовали фото и видео последствий извержения вулкана Шивелуч на Камчатке. На кадрах видно, что прилегающие к вулкану селения засыпали немалым слоем пепла.

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