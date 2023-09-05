У мережі з'явилися нові супутникові знімки знищеного окупантами Каховського водосховища
Території колишнього Каховського водосховища поступово вкриваються рослинами та перетворюються на долину. Природоохоронці Національного природного парку "Кам’янська Січ" насіяли там трави, аби запобігти пиловим бурям і розповсюдженню чужорідних видів.
Відповідні фото з'явилися у соцмережах.
Який вигляд зараз має Каховське водосховище
Нещодавно у мережі з'явилися супутникові знімки Каховського водосховища знищеного російськими окупантами та осушені території Херсонської області.
Станом на вересень 2023 року на знімках видно, що річка Дніпро повернулась до свого старого русла, а території колишнього водосховища поступово вкриваються рослинами та перетворюються на долину.
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Супутниковий знімок Каховського водосховища. Фото: із соцмереж
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Супутниковий знімок Каховського водосховища. Фото: із соцмереж
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Супутниковий знімок Каховського водосховища. Фото: із соцмереж
Варто зазначити, що ці рослини насіяли природоохоронці Національного природного парку "Кам’янська Січ", аби запобігти пиловим бурям і розповсюдженню чужорідних видів. Зокрема йдеться про конюшину, люцерну й інші рослини.
Нагадаємо, 6 червня російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонської області.