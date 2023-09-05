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У мережі з'явилися нові супутникові знімки знищеного окупантами Каховського водосховища

5 вересня 2023 10:49
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У мережі з'явилися нові супутникові знімки знищеного окупантами Каховського водосховища
Супутниковий знімок Каховського водосховища. Фото: із соцмереж
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Території колишнього Каховського водосховища поступово вкриваються рослинами та перетворюються на долину. Природоохоронці Національного природного парку "Кам’янська Січ" насіяли там трави, аби запобігти пиловим бурям і розповсюдженню чужорідних видів.

Відповідні фото з'явилися у соцмережах.

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Нещодавно у мережі з'явилися супутникові знімки Каховського водосховища знищеного російськими окупантами та осушені території Херсонської області.

Станом на вересень 2023 року на знімках видно, що річка Дніпро повернулась до свого старого русла, а території колишнього водосховища поступово вкриваються рослинами та перетворюються на долину.

  • Супутниковий знімок Каховського водосховища. Фото: із соцмереж
  • Супутниковий знімок Каховського водосховища. Фото: із соцмереж
  • Супутниковий знімок Каховського водосховища. Фото: із соцмереж
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Варто зазначити, що ці рослини насіяли природоохоронці Національного природного парку "Кам’янська Січ", аби запобігти пиловим бурям і розповсюдженню чужорідних видів. Зокрема йдеться про конюшину, люцерну й інші рослини.

Нагадаємо, 6 червня російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонської області.

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