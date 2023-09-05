В сети появились новые спутниковые снимки уничтоженного оккупантами Каховского водохранилища

Спутниковый снимок Каховского водохранилища. Фото: из соцсетей

Территории бывшего Каховского водохранилища постепенно покрываются растениями и превращаются в долину. Природоохранники Национального природного парка "Каменская Сечь" насеяли там травы, чтобы предотвратить пылевые бури и распространение чужеродных видов.

Подходящие фото появились в соцсетях.

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Как выглядит сейчас Каховское водохранилище

Недавно в сети появились спутниковые снимки Каховского водохранилища, уничтоженного российскими оккупантами и осушенные территории Херсонской области.

По состоянию на сентябрь 2023 года на снимках видно, что река Днепр вернулась к своему старому руслу, а территории бывшего водохранилища постепенно покрываются растениями и превращаются в долину.

Спутниковый снимок Каховского водохранилища. Фото: из соцсетей

Спутниковый снимок Каховского водохранилища. Фото: из соцсетей

Спутниковый снимок Каховского водохранилища. Фото: из соцсетей 1/3 _ 3

Стоит отметить, что эти растения насеяли природоохранники Национального природного парка "Каменская Сечь", чтобы предотвратить пылевые бури и распространение чужеродных видов. В частности, речь идет о клевере, люцерне и других растениях.

Напомним, 6 июня российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.