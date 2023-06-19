Шокуючі фото з тілами жертв затоплення у Голій Пристані — фоторепортаж

Населений пункт Гола Пристань після підриву Каховської ГЕС. Фото: Reuters

Внаслідок підриву Каховської ГЕС ситуація у деяких населених пунктах Херсонської області залишається критичною. Зокрема, у Голій Пристані, де рятувальні служби розпочали утилізовувати тіла жертв.

Жахливі наслідки підриву Каховської ГЕС показала агенція Reuters.

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Наслідки підриву підриву Каховської ГЕС у Голій Пристані

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Наслідки підриву дамби Каховської ГЕС у Голій Пристані. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Наслідки підриву дамби Каховської ГЕС у Голій Пристані. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Наслідки підриву дамби Каховської ГЕС у Голій Пристані. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Наслідки підриву дамби Каховської ГЕС у Голій Пристані. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Наслідки підриву дамби Каховської ГЕС у Голій Пристані. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Наслідки підриву дамби Каховської ГЕС у Голій Пристані. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Наслідки підриву дамби Каховської ГЕС у Голій Пристані. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Наслідки підриву дамби Каховської ГЕС у Голій Пристані. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Наслідки підриву дамби Каховської ГЕС у Голій Пристані. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko 1 / 9

Нагадаємо, російські окупанти не дозволили ООН приїхати до районів лівого берега Херсонської області, які постраждали через підрив Каховської ГЕС. В результаті підриву було затоплено десятки населених пунктів на Херсонщині та Миколаївщині.

Додамо, що в ОП розповіли, скільки людей працюють над ліквідацією наслідків підриву Каховської ГЕС. До регіону прибули фахівці з 13 областей України.