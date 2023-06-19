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У мережі з‘явилися шокуючі фото з тілами жертв затоплення у Голій Пристані

19 червня 2023 16:21
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Шокуючі фото з тілами жертв затоплення у Голій Пристані — фоторепортаж
Населений пункт Гола Пристань після підриву Каховської ГЕС. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Внаслідок підриву Каховської ГЕС ситуація у деяких населених пунктах Херсонської області залишається критичною. Зокрема, у Голій Пристані, де рятувальні служби розпочали утилізовувати тіла жертв. 

Жахливі наслідки підриву Каховської ГЕС показала агенція Reuters.

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Наслідки підриву підриву Каховської ГЕС у Голій Пристані

Увага! Фото не рекомендується переглядати особам до 18 років та людям із слабкою психікою.

  • Наслідки підриву дамби Каховської ГЕС у Голій Пристані. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
  • Наслідки підриву дамби Каховської ГЕС у Голій Пристані. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
  • Наслідки підриву дамби Каховської ГЕС у Голій Пристані. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
  • Наслідки підриву дамби Каховської ГЕС у Голій Пристані. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
  • Наслідки підриву дамби Каховської ГЕС у Голій Пристані. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
  • Наслідки підриву дамби Каховської ГЕС у Голій Пристані. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
  • Наслідки підриву дамби Каховської ГЕС у Голій Пристані. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
  • Наслідки підриву дамби Каховської ГЕС у Голій Пристані. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
  • Наслідки підриву дамби Каховської ГЕС у Голій Пристані. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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Нагадаємо, російські окупанти не дозволили ООН приїхати до районів лівого берега Херсонської області, які постраждали через підрив Каховської ГЕС. В результаті підриву було затоплено десятки населених пунктів на Херсонщині та Миколаївщині.

Додамо, що в ОП розповіли, скільки людей працюють над ліквідацією наслідків підриву Каховської ГЕС. До регіону прибули фахівці з 13 областей України.

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