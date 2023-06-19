Шокирующие фото с телами жертв затопления в Голой Пристани — фоторепортаж

В сети появились шокирующие фото с телами жертв затопления в Голой Пристани
В результате подрыва Каховской ГЭС ситуация в некоторых населенных пунктах Херсонской области остается критической. В частности, в Голой Пристани, где спасательные службы начали утилизировать тела жертв.
Ужасные последствия подрыва Каховской ГЭС показало агентство Reuters.
Последствия подрыва подрыва Каховской ГЭС в Голой Пристани
Внимание! Фото не рекомендуется пересматривать людям до 18 лет и людям со слабой психикой.
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Последствия взрыва дамбы Каховской ГЭС в Голой Пристани. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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Последствия взрыва дамбы Каховской ГЭС в Голой Пристани. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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Последствия взрыва дамбы Каховской ГЭС в Голой Пристани. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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Последствия взрыва дамбы Каховской ГЭС в Голой Пристани. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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Последствия взрыва дамбы Каховской ГЭС в Голой Пристани. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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Последствия взрыва дамбы Каховской ГЭС в Голой Пристани. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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Последствия взрыва дамбы Каховской ГЭС в Голой Пристани. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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Последствия взрыва дамбы Каховской ГЭС в Голой Пристани. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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Последствия взрыва дамбы Каховской ГЭС в Голой Пристани. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
Напомним, российские оккупанты не позволили ООН приехать в районы левого берега Херсонской области, пострадавшие из-за подрыва Каховской ГЭС. В результате подрыва были затоплены десятки населенных пунктов в Херсонской и Николаевской областях.
В ОП рассказали, сколько людей работают над ликвидацией последствий подрыва Каховской ГЭС. В регион прибыли специалисты из 13 областей Украины.