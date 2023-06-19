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В сети появились шокирующие фото с телами жертв затопления в Голой Пристани

19 июня 2023 16:21
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Шокирующие фото с телами жертв затопления в Голой Пристани — фоторепортаж
Населенный пункт Голая Пристань после подрыва Каховской ГЭС. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В результате подрыва Каховской ГЭС ситуация в некоторых населенных пунктах Херсонской области остается критической. В частности, в Голой Пристани, где спасательные службы начали утилизировать тела жертв.

Ужасные последствия подрыва Каховской ГЭС показало агентство Reuters.

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Последствия подрыва подрыва Каховской ГЭС в Голой Пристани

Внимание! Фото не рекомендуется пересматривать людям до 18 лет и людям со слабой психикой.

  • Последствия взрыва дамбы Каховской ГЭС в Голой Пристани. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
  • Последствия взрыва дамбы Каховской ГЭС в Голой Пристани. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
  • Последствия взрыва дамбы Каховской ГЭС в Голой Пристани. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
  • Последствия взрыва дамбы Каховской ГЭС в Голой Пристани. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
  • Последствия взрыва дамбы Каховской ГЭС в Голой Пристани. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
  • Последствия взрыва дамбы Каховской ГЭС в Голой Пристани. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
  • Последствия взрыва дамбы Каховской ГЭС в Голой Пристани. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
  • Последствия взрыва дамбы Каховской ГЭС в Голой Пристани. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
  • Последствия взрыва дамбы Каховской ГЭС в Голой Пристани. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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Напомним, российские оккупанты не позволили ООН приехать в районы левого берега Херсонской области, пострадавшие из-за подрыва Каховской ГЭС. В результате подрыва были затоплены десятки населенных пунктов в Херсонской и Николаевской областях.

В ОП рассказали, сколько людей работают над ликвидацией последствий подрыва Каховской ГЭС. В регион прибыли специалисты из 13 областей Украины.

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