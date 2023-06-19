Шокирующие фото с телами жертв затопления в Голой Пристани — фоторепортаж

Населенный пункт Голая Пристань после подрыва Каховской ГЭС. Фото: Reuters

В результате подрыва Каховской ГЭС ситуация в некоторых населенных пунктах Херсонской области остается критической. В частности, в Голой Пристани, где спасательные службы начали утилизировать тела жертв.

Ужасные последствия подрыва Каховской ГЭС показало агентство Reuters.

Читайте также:

Последствия подрыва подрыва Каховской ГЭС в Голой Пристани

Внимание! Фото не рекомендуется пересматривать людям до 18 лет и людям со слабой психикой.

Последствия взрыва дамбы Каховской ГЭС в Голой Пристани. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Последствия взрыва дамбы Каховской ГЭС в Голой Пристани. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Последствия взрыва дамбы Каховской ГЭС в Голой Пристани. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Последствия взрыва дамбы Каховской ГЭС в Голой Пристани. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Последствия взрыва дамбы Каховской ГЭС в Голой Пристани. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Последствия взрыва дамбы Каховской ГЭС в Голой Пристани. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Последствия взрыва дамбы Каховской ГЭС в Голой Пристани. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Последствия взрыва дамбы Каховской ГЭС в Голой Пристани. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Последствия взрыва дамбы Каховской ГЭС в Голой Пристани. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko 1/9 _ 9

Напомним, российские оккупанты не позволили ООН приехать в районы левого берега Херсонской области, пострадавшие из-за подрыва Каховской ГЭС. В результате подрыва были затоплены десятки населенных пунктов в Херсонской и Николаевской областях.

В ОП рассказали, сколько людей работают над ликвидацией последствий подрыва Каховской ГЭС. В регион прибыли специалисты из 13 областей Украины.