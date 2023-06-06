У Новій Каховці затопило зоопарк, загинули майже всі тварини

Зоопарк "Казкова діброва". Фото: Facebook зоопарку

В окупованій Новій Каховці зоопарк "Казкова діброва" повністю затопило. Врятуватися змогли лише лебеді та качки.

Про це повідомила ГО "UAnimals" з посиланням на керівництво зоопарку.

Читайте також:

"Ми всіма силами намагалися зберегти зоопарк в окупації. Тепер його більше не існує", — розповіла людина, яка дала коментар організації.

Її ім'я не називають з міркувань безпеки.

До повномасштабної війни парк "Казкова діброва" кожного року відвідувало до 100 тисяч людей, таку інформацію опублікували на сайті про визначні пам'ятки України. У міні-зоопарку проживало близько 150 тварин: птахів і звірів. Також у парку була алея дерев'яних скульптур казкових героїв.

Зазначимо, що через підрив Каховської ГЕС у зоопарку деякі тварини загинули.

"У місті Нова Каховка затопило парк розваг "Казкова діброва", де розміщується зоопарк. Місцеві мешканці повідомляють, що окупаційна влада ніяк не реагує на ситуацію. Також повідомляють про загибель кількох тварин внаслідок підтоплення", — йдеться в повідомленні видання МОСТ:Херсон.

Як рятують тварин

Рятувальні служби та поліцейські не забувають і про братів наших менших — тварин, що опинилися в смертельних пастках також намагаються врятувати та доправити у безпечне місце.

Раніше в МВС опублікували відео порятунку собаки, яка в районі підтоплення потрапила у пастку й не могла вибратися з неї самостійно.

Які інфекції загрожують людям через руйнування Каховської ГЕС

Своєю чергою завідувач кафедри інфекційних хвороб НМАПО ім. П.Л. Шупика, доктор медичних наук Олександр Дуда розповів, що порушення всіх водних комунікацій спричинить розмноження інфекцій та бактерій. Сотні тварин, які, на жаль, не змогли врятуватися, будуть також розкладатися у воді, спричиняючи додаткове навантаження на епідеміологічну обстановку в Херсонській області.

Науковець повідомив, що перш ніж у воді почнуть розмножуватися віруси та бактерії повинен пройти час. Але це, на жаль, неминуче, оскільки порушення накалізаційної системи спричиняє виток калових мас, що переносять зараження патогенами.