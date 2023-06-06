В Новой Каховке затопило зоопарк, погибли почти все животные

Зоопарк "Казкова диброва". Фото: Facebook зоопарка

В оккупированной Новой Каховке зоопарк "Сказочная диброва" полностью затопило. Спастись смогли только лебеди и утки.

Об этом сообщило ОО "UAnimals" со ссылкой на руководство зоопарка.

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"Мы всеми силами пытались сохранить зоопарк в оккупации. Теперь его больше не существует" , — рассказал человек, давший комментарий организации.

Его имя не называют из соображений безопасности.

До полномасштабной войны парк "Сказочная диброва" каждый год посещало до 100 тысяч человек, такую информацию опубликовали на сайте о достопримечательностях Украины . В мини-зоопарке проживало около 150 животных: птиц и зверей. Также в парке была аллея деревянных скульптур сказочных героев.

Отметим, что из-за подрыва Каховской ГЭС в зоопарке некоторые животные погибли.

"В городе Новая Каховка затопило парк развлечений "Сказочная диброва", где размещается зоопарк. Местные жители сообщают, что оккупационные власти никак не реагируют на ситуацию. Также сообщают о гибели нескольких животных в результате подтопления", — говорилось в сообщении издания МОСТ:Херсон.

Как спасают животных

Спасательные службы и полицейские не забывают и о братьях наших меньших — оказавшихся в смертельных ловушках животных пытаются спасти и доставить в безопасное место.

Ранее в МВД опубликовали видео спасения собаки, которая в районе подтопления попала в ловушку и не могла выбраться из нее самостоятельно.

Какие инфекции угрожают людям из-за разрушения Каховской ГЭС

В свою очередь заведующий кафедрой инфекционных болезней НМАПО им. П.Л. Шупика, доктор медицинских наук Александр Дуда рассказал, что нарушение всех водных коммуникаций повлечет за собой размножение инфекций и бактерий. Сотни животных, которые, к сожалению, не смогли спастись, будут также разлагаться в воде, вызывая дополнительную нагрузку на эпидемиологическую обстановку в Херсонской области.

Ученый сообщил, что прежде чем в воде начнут размножаться вирусы и бактерии должно пройти время. Но это, к сожалению, неизбежно, поскольку нарушение калилизационной системы вызывает утечку каловых масс, переносящих заражение патогенами.