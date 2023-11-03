У Середземному морі поблизу Туреччини стався землетрус
У Середземному морі поблизу Туреччини вранці стався землетрус. Його епіцентр знаходився на глибині понад 11 км під землею.
Про це повідомляє AFAD.
Землетрус біля Туреччини 3 листопада
Відомо, що підземні поштовхи мали магнітуду 4,1 і були зафіксовані о 06:55 у Середземному морі, за 160 км від району Датча, що в турецькій провінції Мугла.
Як зазначили у Директораті з ліквідації наслідків стихійних лих і надзвичайних ситуацій, епіцентр землетрусу знаходився на глибині 11,22 км під землею.
Нагадаємо, що в курортному місті Акакпулько, що в Мексиці, кількість загиблих і зниклих безвісти внаслідок урагану Отіс зросла майже до 100. Крім того, місцеве населення, відчайдушно потребуючи їжі і води, зайнялося грабунками.
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