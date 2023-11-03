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У Середземному морі поблизу Туреччини стався землетрус

3 листопада 2023 14:36
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Середземному морі поблизу Туреччини стався землетрус
Сейсмограф вимірює магнітуду землетрусу. Фото: УНІАН
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Середземному морі поблизу Туреччини вранці стався землетрус. Його епіцентр знаходився на глибині понад 11 км під землею.

Про це повідомляє AFAD.

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Відомо, що підземні поштовхи мали магнітуду 4,1 і були зафіксовані о 06:55 у Середземному морі, за 160 км від району Датча, що в турецькій провінції Мугла.

Як зазначили у Директораті з ліквідації наслідків стихійних лих і надзвичайних ситуацій, епіцентр землетрусу знаходився на глибині 11,22 км під землею.

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Дані про землетрус у Середземному морі. Фото: AFAD

Нагадаємо, що в курортному місті Акакпулько, що в Мексиці, кількість загиблих і зниклих безвісти внаслідок урагану Отіс зросла майже до 100. Крім того, місцеве населення, відчайдушно потребуючи їжі і води, зайнялося грабунками.

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