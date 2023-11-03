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В Средиземном море вблизи Турции произошло землетрясение

3 ноября 2023 14:36
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Средиземном море вблизи Турции произошло землетрясение
Сейсмограф измеряет магнитуду землетрясения. Фото: УНИАН
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Средиземном море вблизи Турции утром произошло землетрясение. Его эпицентр находился на глубине более 11 км под землей.

Об этом сообщает AFAD.

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Известно, что подземные толчки имели магнитуду 4,1 и были зафиксированы в 06:55 в Средиземном море, в 160 км от района Датча в турецкой провинции Мугла.

Как отметили в Директорате по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, эпицентр землетрясения находился на глубине 11,22 км под землей.

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Данные о землетрясении в Средиземном море. Фото: AFAD

Напомним, что в курортном городе Акакпулько в Мексике количество погибших и пропавших без вести в результате урагана Отис возросло почти до 100. Кроме того, местное население, отчаянно нуждаясь в пище и воде, занялось грабежами.

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