В Средиземном море вблизи Турции произошло землетрясение

Сейсмограф измеряет магнитуду землетрясения. Фото: УНИАН

В Средиземном море вблизи Турции утром произошло землетрясение. Его эпицентр находился на глубине более 11 км под землей.

Об этом сообщает AFAD.

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Известно, что подземные толчки имели магнитуду 4,1 и были зафиксированы в 06:55 в Средиземном море, в 160 км от района Датча в турецкой провинции Мугла.

Как отметили в Директорате по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, эпицентр землетрясения находился на глубине 11,22 км под землей.

Данные о землетрясении в Средиземном море. Фото: AFAD

Напомним, что в курортном городе Акакпулько в Мексике количество погибших и пропавших без вести в результате урагана Отис возросло почти до 100. Кроме того, местное население, отчаянно нуждаясь в пище и воде, занялось грабежами.