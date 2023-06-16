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У скільки разів збільшилось забруднення Дніпра після підриву Каховської ГЕС

16 червня 2023 10:37
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У скільки разів збільшилось забруднення Дніпра після підриву Каховської ГЕС
Забруднення Дніпра внаслідок підриву Каховської ГЕС. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Після катастрофи на Каховській ГЕС забруднення Дніпра збільшилось у 28 тисяч разів. Забруднена вода може призвести до спалахів гострих кишкових інфекційних хвороб.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю BBC Україна.

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"У Дніпрі у 28 тисяч разів було перевищення забруднення води за певними показниками", — сказав Ляшко.

Він розповів, що внаслідок цього заборонено купання, вилов риби, не можна пити цю воду, поїти скот. Якщо людина буде купатися в такій воді, то потенційно може виникнути захворювання.

"Очисні споруди перейшли на екстрені режими дезінфекції. Посилено моніторинг щодо якості води у водопровідній мережі, щоб не пропустити спалах", — наголосив міністр охорони здоров'я.

Нагадаємо, нещодавно у ДСНС розповіли, що на річці Дніпро у створі поста "Херсон" спостерігається поступове зниження рівня води, вода на рівні 1,37 м. Наразі ще 17 населених пунктів залишаються підтопленими на правому березі Дніпра та 17 — на тимчасово окупованій території. 

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