Во сколько раз увеличилось загрязнение Днепра после подрыва Каховской ГЭС

Загрязнение Днепра в результате подрыва Каховской ГЭС. Фото: google.com

После катастрофы на Каховской ГЭС загрязнение Днепра увеличилось в 28 тысяч раз. Загрязненная вода может привести к вспышкам острых кишечных инфекционных заболеваний.

Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью BBC Украина.

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"В Днепре в 28 тысяч раз было превышение загрязнения воды по определенным показателям", — сказал Ляшко.

Он рассказал, что вследствие этого запрещено купание, лов рыбы, нельзя пить эту воду, поить скот. Если человек будет купаться в такой воде, потенциально может возникнуть заболевание.

"Очистные сооружения перешли на экстренные режимы дезинфекции. Ужесточен мониторинг качества воды в водопроводной сети, чтобы не пропустить вспышку", — подчеркнул министр здравоохранения.

Напомним, недавно в ГСЧС рассказали, что на реке Днепр в створе поста "Херсон" наблюдается постепенное снижение уровня воды, вода на уровне 1,37 м. В настоящее время еще 17 населенных пунктов остаются подтопленными на правом берегу Днепра и 17 на временно оккупированной территории.