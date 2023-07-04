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У столиці Азербайджану стався потужний землетрус: що відомо

4 липня 2023 07:44
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У столиці Азербайджану стався потужний землетрус: що відомо
Шкала Ріхтера. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У вівторок, 4 липня, в Азербайджані стався землетрус магнітудою в 5,5 балів. Підземні поштовхи відчули жителів декількох міст. Деякі жителі Баку покинули свої будинки.

Про це повідомляє центр сейсмологічної служби Національної академії наук Азербайджану.

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Як відомо, епіцентром землетрусу стало Каспійське море. Підземні поштовхи відчули жителі таких міст як Баку, Губи, Хачмазу, Сіазані, Сумгаїту та прилеглих районів.

Мешканці Баку частково вийшли на вулиці. Люди бояться повертатися до будинків після землетрусу.

"За даними Бюро дослідження землетрусів, землетрус в Каспійському морі був зафіксований о 00:01 за місцевим часом", — повідомляють у відомстві.

Нагадаємо, 1 липня в Індонезії поблизу острова Ява стався землетрус магнітудою 6,4 бала. Внаслідок екологічної катастрофи відомо щонайменше про десятьох поранених, ще одна людина померла. 

А в Україні востаннє стався землетрус 22 червня в Криму. Магнітуда цього стихійного лиха становила 4,6 бала. 

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