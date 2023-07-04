В столице Азербайджана произошло мощное землетрясение: что известно

Шкала Рихтера. Фото: google.com

Во вторник, 4 июля, в Азербайджане произошло землетрясение магнитудой в 5,5 балла. Подземные толчки ощутили жителей нескольких городов. Некоторые жители Баку покинули свои дома.

Об этом сообщает центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.

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Землетрясение в Азербайджане 4 июля

Как известно, эпицентром землетрясения явилось Каспийское море. Подземные толчки ощутили жители таких городов как Баку, Губы, Хачмаза, Сиазани, Сумгаита и близлежащих районов.

Жители Баку отчасти вышли на улицы. Люди боятся возвращаться в дома после землетрясения.

"По данным Бюро исследования землетрясений, землетрясение в Каспийском море было зафиксировано в 00:01 по местному времени", — сообщают в ведомстве.

Напомним, 1 июля в Индонезии вблизи острова Ява произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла. В результате экологической катастрофы известно по меньшей мере о десяти раненых, еще один человек скончался.

А в Украине последний раз произошло землетрясение 22 июня в Крыму. Магнитуда этого стихийного бедствия составляла 4,6 балла.