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В столице Азербайджана произошло мощное землетрясение: что известно

4 июля 2023 07:44
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В столице Азербайджана произошло мощное землетрясение: что известно
Шкала Рихтера. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Во вторник, 4 июля, в Азербайджане произошло землетрясение магнитудой в 5,5 балла. Подземные толчки ощутили жителей нескольких городов. Некоторые жители Баку покинули свои дома.

Об этом сообщает центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.

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Как известно, эпицентром землетрясения явилось Каспийское море. Подземные толчки ощутили жители таких городов как Баку, Губы, Хачмаза, Сиазани, Сумгаита и близлежащих районов.

Жители Баку отчасти вышли на улицы. Люди боятся возвращаться в дома после землетрясения.

"По данным Бюро исследования землетрясений, землетрясение в Каспийском море было зафиксировано в 00:01 по местному времени", — сообщают в ведомстве.

Напомним, 1 июля в Индонезии вблизи острова Ява произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла. В результате экологической катастрофы известно по меньшей мере о десяти раненых, еще один человек скончался.

А в Украине последний раз произошло землетрясение 22 июня в Крыму. Магнитуда этого стихийного бедствия составляла 4,6 балла.

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