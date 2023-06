Україна має потенціал стати експортером чистої енергії, — Міненерго

Заступник міністра енергетики України Ярослав Демченков. Фото: Міненерго України

В України є великий потенціал замінити Росію як постачальника енергоносіїв та стати експортером чистої енергії. Про це стало відомо після вебінару "Energy in Europe - the new normal?" у Відні, участь в якому взяв заступник міністра енергетики України Ярослав Демченков.

Про це повідомляє Міненерго.

Російський газ можна замінити

Під час вебінару учасники обговорили ситуацію на енергетичних ринках Європи, зокрема газовому, шляхи зменшення залежності Європи від російських енергоносіїв та питання енергетичної безпеки у контексті війни росії проти України.

"Російський газ можна замінити — ми це побачили минулої зими на прикладі Німеччини. Його можна і треба замінити також в Австрії, без шкоди економіці, якщо скористатися наявною інфраструктурою. Потрібно розробити рішення, як усунути залежність від російського газу, та імплементувати його", — каже Демченков.

Практична частина плану

За словами Демченкова, одним із таких рішень може бути побудова Німеччиною LNG терміналів у районі Любміну і під'єднання їх до газопроводів OPAL and EUGAL. Українські ж підземні газові сховища мають стати невід'ємною ланкою в архітектурі безпеки постачання газу до ЄС.

"Україна має потенціал, аби замінити росію як постачальника енергоносіїв. Але з однією важливою відмінністю: це буде чиста енергія, яка не має негативного впливу на клімат. Сьогодні наші зусилля зосереджені на перетворенні України в європейський енергетичний хаб. Ми маємо розгалужену газотранспортну систему та найбільші підземні сховища в Європі. Є тільки один шлях - повністю відмовитися від російських енергоносіїв і виключити росію з майбутньої енергетичної системи Європи", — сказав Демченков.

Вже зараз Україна моделює відбудову енергетики так, щоб посилити стійкість енергетичної системи всієї Європи після війни.

