У Украины есть потенциал стать экспортером чистой энергии, — Минэнерго

Заместитель Министра энергетики Украины Ярослав Демченков. Фото: Минэнерго Украины

У Украины большой потенциал заменить Россию как поставщика энергоносителей и стать экспортером чистой энергии. Об этом стало известно после вебинара "Energy in Europe — new normal?" в Вене, участие в котором принял заместитель министра энергетики Украины Ярослав Демченков.

Об этом сообщает Минэнерго.

Читайте также:

Российский газ можно заменить

В ходе вебинара участники обсудили ситуацию на энергетических рынках Европы, в частности газовом, пути уменьшения зависимости Европы от российских энергоносителей и вопроса энергетической безопасности в контексте войны России против Украины.

"Российский газ можно заменить - мы это увидели прошлой зимой на примере Германии. Его можно и нужно заменить также в Австрии, без ущерба экономике, если воспользоваться имеющейся инфраструктурой. Нужно разработать решение, как устранить зависимость от российского газа, и имплементировать его", — говорит Демченко.

Практическая часть плана

По словам Демченкова, одним из таких решений может быть построение Германией LNG терминалов в районе Любмина и подключение их к газопроводам OPAL and EUGAL. Украинские же подземные газовые хранилища должны стать неотъемлемым звеном в архитектуре безопасности поставок газа в ЕС.

"Украина имеет потенциал, чтобы заменить россию как поставщика энергоносителей. Но с одним важным отличием: это будет чистая энергия, не имеющая негативного влияния на климат. Сегодня наши усилия сосредоточены на превращении Украины в европейский энергетический хаб. Мы имеем разветвленную газотранспортную систему и самые большие. подземные хранилища в Европе. Есть только один путь – полностью отказаться от российских энергоносителей и исключить россию из будущей энергетической системы Европы", — сказал Демченков.

Уже сейчас Украина моделирует восстановление энергетики так, чтобы усилить устойчивость энергетической системы всей Европы после войны.

Напомним, ранее мы писали, министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что второй этап повышения тарифов на электроэнергию бытовых потребителей не предусмотрен. Он также сообщил, что субсидия на оплату сохранится.

Галущенко рассказал, что в целом положение о возложении специальных обязанностей по обеспечению доступной электроэнергии населения не изменилось. Компенсировать разницу в тарифе будут НАЭК "Энергоатом" и ПАО "Укргидроэнерго" по действующему механизму.