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В Енергоатомі розповіли, який зараз рівень води в ставку-охолоджувачі ЗАЕС

9 червня 2023 12:59
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
В Енергоатомі розповіли, який зараз рівень води в ставку-охолоджувачі ЗАЕС
Будівля ЗАЕС. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Після підриву Каховської ГЕС експерти висловили занепокоєння щодо подальшої роботи Запорізької АЕС. В Енергоатомі запевнили, що станом на зараз рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС – стабільний.

Про це повідомив Енергоатом на своїй офіційній Telegram-сторінці.

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Зазначається, що попри підрив Каховської ГЕС, ситуація на ЗАЕС залишається контрольованою.

"Станом на 08:00 9 червня рівень води у Каховському водосховищі в районі Нікополя становить 11,74 м, а у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС – 16,66 м, і цього цілком достатньо для забезпечення потреб станції", — йдеться в повідомленні.

Також у компанії нагадали, що енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року, а тому відтоді активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається.

 

Ситуація на ЗАЕС після підриву Каховської ГЕС. Скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС у мережі почали ширитись чутки, що це може згубно вплинути на функціонування Запорізької АЕС. Однак в Енергоатомі попередили, що компанія створила алгоритм дій у тому випадку, якщо вода для охолодження реакторів стане дефіцитною.

Додамо, раніше ми писали, що підрив Каховської ГЕС може серйозно вплинути на роботу ЗАЕС. В Енергоатомі попереджають, що підрив росіянами Каховської ГЕС може мати тяжкі наслідки для роботи Запорізької АЕС. Однак, на щастя, поки ситуація лишається контрольованою.

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