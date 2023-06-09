В Энергоатоме рассказали, какой сейчас уровень воды в ставке-охладителе ЗАЭС

Здание ЗАЭС. Фото: google.com

После подрыва Каховской ГЭС эксперты выразили обеспокоенность дальнейшей работой Запорожской АЭС. В Энергоатоме заверили, что по состоянию на сегодняшний день уровень воды в ставке-охладителе ЗАЭС – стабильный.

Об этом сообщил Энергоатом на своей официальной Telegram-странице.

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Отмечается, что, несмотря на подрыв Каховской ГЭС, ситуация на ЗАЭС остается контролируемой.

"По состоянию на 08:00 9 июня уровень воды в Каховском водохранилище в районе Никополя составляет 11,74 м, а в ставке-охладителе Запорожской АЭС — 16,66 м, и этого вполне достаточно для обеспечения потребностей станции", — говорится в сообщении.

Также в компании напомнили, что энергоблоки ЗАЭС не работают с сентября 2022 года, а потому с тех пор активного испарения воды из ставка-охладителя не происходит.

Ситуация в ЗАЭС после подрыва Каховской ГЭС. Скриншот

Напомним, ранее мы писали, что после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС в сети начали распространяться слухи, что это может губительно повлиять на функционирование Запорожской АЭС . Однако в Энергоатоме предупредили, что компания создала алгоритм действий в том случае, если вода для охлаждения реакторов станет дефицитной.

Добавим, что ранее мы писали, что подрыв Каховской ГЭС может серьезно повлиять на работу ЗАЭС . В Энергоатоме предупреждают, что подрыв россиянами Каховской ГЭС может иметь тяжелые последствия для работы Запорожской АЭС. Однако, к счастью, пока ситуация остается контролируемой.