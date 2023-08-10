В Енергоатомі розповіли про рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС

Вигляд на Запорізьку АЕС. Фото: із соцмереж

Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС — стабільний. Попри підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС, ситуація залишається стабільною та контрольованою.

Про це повідомили в Енергоатомі.

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У відомстві наголосили, що станом на 11:00 10 серпня фіксується незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі. Наразі він становить 16,20 м.

"Рівень води в "гарячому" каналі Запорізької ТЕС, звідки за необхідності підживлюється ставок ЗАЕС, – 17,19 м. У "холодному" каналі ТЕС рівень води сягає відмітки 10,62 м", — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що впродовж останнього часу рівень води в обох каналах майже не падає, а показники вже не залежать від Каховського водосховища, адже росіяни його повністю знищили.

"Також нагадаємо, що енергоблоки ЗАЕС не працюють із вересня 2022 року, тож відтоді активного додаткового випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається", — додали в Енергоатомі.

Нагадаємо, 10 серпня в Енергоатомі заявили, що окупована Запорізька атомна електростанція втратила живлення з основної високовольтної лінії 750 кВ. Її переключили на єдину доступну резервну лінію 330 кВ.