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В Энергоатоме рассказали об уровне воды в ставке-охладителе ЗАЭС

10 августа 2023 12:55
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Энергоатоме рассказали об уровне воды в ставке-охладителе ЗАЭС
Вид на Запорожскую АЭС. Фото: из соцсетей
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Уровень воды в ставке-охладителе ЗАЭС стабильный. Несмотря на подрыв российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС, ситуация остается стабильной и контролируемой.

Об этом сообщили в Энергоатоме.

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В ведомстве отметили, что по состоянию на 11:00 10 августа фиксируется незначительное снижение уровня воды в пруду-охладителе. В настоящее время он составляет 16,20 м.

"Уровень воды в "горячем" канале Запорожской ТЭС, откуда при необходимости подпитывается ставок ЗАЭС, — 17,19 м. В "холодном" канале ТЭС уровень воды достигает отметки 10,62 м", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в последнее время уровень воды в обоих каналах почти не падает, а показатели уже не зависят от Каховского водохранилища, ведь россияне его полностью уничтожили.

"Также напомним, что энергоблоки ЗАЭС не работают с сентября 2022 года, поэтому с тех пор активного дополнительного испарения воды из пруда-охладителя не происходит", — добавили в Энергоатоме.

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Напомним, 10 августа в Энергоатоме заявили, что оккупированная Запорожская атомная электростанция потеряла питание из основной высоковольтной линии 750 кВ. Ее переключили на единственную доступную резервную линию 330 кВ.

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