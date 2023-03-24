Виверження вулкану в Індонезії 24 березня - що відомо

Виверження вулкана Ілі-Леводолок в Індонезії

В індонезійській провінції Східні Нуса-Тенгара прокинувся вулкан Ілі-Левотолок. Стовп диму та попелу, що він вивергнув, піднявся на кілометр у небо. Через це влада острова запровадила заборонену зону в цьому районі.

Про це повідомили місцеві ЗМІ.

Заборона на наближення до кратера

У центрі вулканології та геологічної небезпеки повідомили, що людям заборонили наближатися до кратера. Відтак на острові Лембата створили двокілометрову буферну зону.

Острів'янам, що мешкають поблизу небезпечної гори, радять носити маски, щоб уникнути респіраторних проблем. Голова геологічного агентства країни Суген Мудзіянто закликав жителів бути пильними щодо "потенційної небезпеки від потоків лави та гарячих хмар".

Дотепер повідомлень про постраждалих не поступало. Втім, рівень небезпеки Ілі Левотолок залишається на третьому найвищому рівні.

Нагадаємо, що останній раз вулкан Ілі-Левотолок вивергався три роки тому. Тоді тисячі людей евакуювали, а місцевий аеропорт на деякий час довелось закрити.