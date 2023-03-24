Извержение вулкана в Индонезии 24 марта – что известно

В Индонезии из-за извержения вулкана власти создали двухкилометровую запретную зону
В индонезийской провинции Восточные Нуса-Тенгара проснулся вулкан Или-Левотолок. Столб дыма и пепла, что он выверг, поднялся на километр в небо. Поэтому власти острова ввели запретную зону в этом районе.
Об этом сообщили местные СМИ.
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Запрет на приближение к кратеру
В центре вулканологии и геологической опасности сообщили, что людям запретили приближаться к кратеру. Следовательно, на острове Лембата создали двухкилометровую буферную зону.
Островянам, обитающим вблизи опасной горы, советуют носить маски во избежание респираторных проблем. Глава геологического агентства страны Суген Мудзиянто призвал жителей быть бдительными по поводу "потенциальной опасности от потоков лавы и горячих облаков".
До сих пор сообщений о пострадавших не поступало. Впрочем, уровень опасности Или Левотолок остается на третьем уровне.
Напомним, что последний раз вулкан Или-Левотолок извергался три года назад. Тогда тысячи людей были эвакуированы, а местный аэропорт на время пришлось закрыть.