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В ООН досягли історичної угоди про захист океанів

5 березня 2023 12:18
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Підводне життя океану
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Відповідно до Договору про відкрите море, до 2030 року 30% акваторій океанів стануть районами, що охороняються, з метою захисту та відновлення морської природи. Угода була підписана після 38 годин переговорів у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку.

Про це пише ВВС.

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У повідомленні йдеться, що однією з причин затяжних переговорів стали розбіжності щодо фінансування та прав на риболовлю. Проте, всі країни дійшли згоди, що охорона морської природи є важливим питанням, яке потребує негайних дій.

Остання міжнародна угода з охорони океану була підписана 40 років тому в 1982 році, і встановила область, яка називається відкритим морем — міжнародні води, де всі країни мають право на рибальство, відправлення судів та проведення досліджень. Але лише 1,2% цих вод захищено.

Морське життя, яке знаходиться за межами територій, що охороняються, наражається на ризик через зміну клімату, надмірного вилову риби та судноплавства. За даними Міжнародного союзу охорони природи (МСОП), майже 10% світових морських видів перебувають під загрозою зникнення, що є величезною загрозою для біорізноманіття та екосистем морської природи.

Нові райони, що встановлені в договорі, накладуть обмеження на промисел, маршрути судноплавства та розвідувальні роботи, такі як глибоководний видобуток корисних копалин, коли корисні копалини беруться з морського дна на глибині 200 м або більше від поверхні. Ці обмеження необхідні для збереження морського життя та захисту вразливих екосистем від негативного впливу людської діяльності.

Нагадаємо, що колумбійська влада планує відправити десятки "кокаїнових бегемотів" до Індії та Мексики, щоб контролювати популяцію цих тварин, що швидко зростає. Зараз у Колумбії налічується від 130 до 160 бегемотів, які розпочали своє розмноження після того, як були привезені на ранчо наркобарона Пабло Ескобара у 1980-х роках.

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