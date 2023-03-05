В ООН достигли исторического соглашения о защите океанов
В соответствии с Договором об открытом море, до 2030 года 30% акваторий океанов станут охраняемыми районами с целью защиты и восстановления морской природы. Соглашение было подписано после 38 часов переговоров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
Об этом пишет BBC.
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Защита океанов
В сообщении говорится, что одной из причин затяжных переговоров стали разногласия по поводу финансирования и прав на рыбную ловлю. Однако все страны пришли к соглашению, что охрана морской природы является важным вопросом, требующим немедленных действий.
Последнее международное соглашение по охране океана было подписано 40 лет назад в 1982 году, и установило область, называемую открытым морем — международные воды, где все страны имеют право на рыболовство, отправку судов и проведение исследований. Но только 1,2% этих вод защищены.
Морская жизнь, которая находится за пределами охраняемых территорий, подвергается риску из-за изменения климата, чрезмерного вылова рыбы и судоходства. По данным Международного союза охраны природы (МСОП), почти 10% мировых морских видов находятся под угрозой исчезновения, что является огромной угрозой для биоразнообразия и экосистем морской природы.
Новые охраняемые районы, установленные в договоре, наложат ограничения на промысел, маршруты судоходства и разведочные работы, такие как глубоководная добыча полезных ископаемых, когда полезные ископаемые берутся с морского дна на глубине 200 м или более от поверхности. Эти ограничения необходимы для сохранения морской жизни и защиты уязвимых экосистем от негативного влияния человеческой деятельности.
Напомним, что колумбийские власти планируют отправить десятки "кокаиновых бегемотов" в Индию и Мексику, чтобы контролировать быстро растущую популяцию этих животных. Сейчас в Колумбии насчитывается от 130 до 160 бегемотов, которые начали свое размножение после того, как были привезены на ранчо наркобарона Пабло Эскобара в 1980-х годах.