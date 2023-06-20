В Україні може утворитися нова пустеля: еколог про наслідки підриву Каховської ГЕС

Наслідки підриву Каховської ГЕС. Фото: Новини.LIVE

Екологи називають підрив Каховської ГЕС — екоцидом. Щобільше, вони кажуть, що екосистема регіону має незворотні наслідки.

Про це повідомила голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко.

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Які наслідки підриву Каховської ГЕС

За словами експерта, зараз складно точно визначити масштаби збитків від пошкодження Каховської ГЕС та можливі наслідки, але безумовно, на усунення наслідків цього техногенного лиха піде щонайменше десять років. Швидке зникнення води з водосховища, загальною площею понад 2 тисячі квадратних кілометрів, викликало загибель значної кількості їх мешканців — риби, безхребетних, молюсків, ракоподібних та рідкісних видів тварин.

"Є ймовірність зміни мікроклімату в даному регіоні. Україна стоїть перед реальною загрозою виникнення нової пустелі, що може спричинити зменшення рівня опадів, появу пилових бур та підвищення температури. Крім того, затоплення сміттєзвалищ та масова загибель живих організмів можуть спровокувати активацію збудників інфекцій. Рівень води у водосховищі продовжує падати", — каже еколог.

Також Тетяна Тимочко повідомила, що більшість дна Каховського водосховища під впливом сонячного випромінювання висохне. Відновитись у затопленій долині, яка була затоплена під час будівництва Каховської ГЕС, Дніпру не вдасться. Ці землі будуть покриті осадовими глинами з токсичними елементами, які накопичувалися на дні водосховища протягом тривалої експлуатації.

На північ від Каховської дамби рівень Дніпра значно знизиться. Але водозабірні пристрої не будуть достатньо глибокими, щоб досягти основного русла річки. В результаті для великих міст потрібно терміново організувати нові місця для водозабору. Також буде потрібна перебудова інфраструктури, пов'язаної з роботою водосховища, включаючи системи водопостачання та системи охолодження ядерних та теплових електростанцій.

Нагадаємо, що громадяни, чиї будинки постраждали внаслідок підірваної росіянами Каховської ГЕС, можуть розраховувати на допомогу від держави. Компенсація за зруйноване житло прирівнюватиметься до випадків, коли люди втратили будинки через ракетні обстріли. Процедура буде здійснюватись через програму "єВідновлення", але буде одна відмінність.

Також ми писали, що внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС загинуло вже 18 людей. Разом з цим ще 31 особу вважають зниклою безвісти.