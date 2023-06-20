В Украине может образоваться новая пустыня: эколог о последствиях подрыва Каховской ГЭС
Экологи называют подрыв Каховской ГЭС — экоцидом. Более того, они говорят, что экосистема региона имеет необратимые последствия.
Об этом сообщила глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко.
Какие последствия подрыва Каховской ГЭС
По словам эксперта, сейчас сложно точно определить масштабы ущерба от повреждения Каховской ГЭС и возможные последствия, но безусловно, на устранение последствий этого техногенного бедствия уйдет не менее десяти лет. Быстрое исчезновение воды из водохранилища, общей площадью более 2 тысяч квадратных километров, вызвало гибель значительного количества их обитателей — рыбы, беспозвоночных, моллюсков, ракообразных и редких видов животных.
"Есть вероятность изменения микроклимата в данном регионе. Украина стоит перед реальной угрозой возникновения новой пустыни, что может повлечь за собой уменьшение уровня осадков, появление пылевых бурь и повышение температуры. Кроме того, затопление мусорных свалок и массовая гибель живых организмов могут спровоцировать активацию возбудителей инфекций. Уровень воды в водохранилище продолжает падать", — говорит эколог.
Также Татьяна Тимочко сообщила, что большая часть дна Каховского водохранилища под воздействием солнечного излучения высохнет. Восстановиться в затопленной долине, которая была затоплена при строительстве Каховской ГЭС, Днепру не удастся. Эти земли будут покрыты осадочными глинами с токсичными элементами, которые накапливались на дне водохранилища в течение его долгой эксплуатации.
Севернее Каховской дамбы уровень Днепра значительно снизится. Но водозаборные устройства не будут достаточно глубокими, чтобы достигнуть основного русла реки. В результате для крупных городов потребуется срочно организовать новые места для водозабора. Также потребуется перестройка инфраструктуры, связанной с работой водохранилища, включая системы водоснабжения и системы охлаждения ядерных и тепловых электростанций.
Напомним, что граждане, чьи дома пострадали в результате подорванной россиянами Каховской ГЭС, могут рассчитывать на помощь от государства. Компенсация за разрушенное жилье будет приравниваться к случаям, когда люди потеряли дома из-за ракетных обстрелов. Процедура будет осуществляться через программу "єВідновлення", но будет одно отличие.
Также мы писали, что в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС погибли уже 18 человек. Вместе с этим, еще 31 человек считаются пропавшими без вести.