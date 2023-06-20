В Украине может образоваться новая пустыня: эколог о последствиях подрыва Каховской ГЭС

Последствия подрыва Каховской ГЭС. Фото: Новини.LIVE

Экологи называют подрыв Каховской ГЭС — экоцидом. Более того, они говорят, что экосистема региона имеет необратимые последствия.

Об этом сообщила глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко.

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По словам эксперта, сейчас сложно точно определить масштабы ущерба от повреждения Каховской ГЭС и возможные последствия, но безусловно, на устранение последствий этого техногенного бедствия уйдет не менее десяти лет. Быстрое исчезновение воды из водохранилища, общей площадью более 2 тысяч квадратных километров, вызвало гибель значительного количества их обитателей — рыбы, беспозвоночных, моллюсков, ракообразных и редких видов животных.

"Есть вероятность изменения микроклимата в данном регионе. Украина стоит перед реальной угрозой возникновения новой пустыни, что может повлечь за собой уменьшение уровня осадков, появление пылевых бурь и повышение температуры. Кроме того, затопление мусорных свалок и массовая гибель живых организмов могут спровоцировать активацию возбудителей инфекций. Уровень воды в водохранилище продолжает падать", — говорит эколог.

Также Татьяна Тимочко сообщила, что большая часть дна Каховского водохранилища под воздействием солнечного излучения высохнет. Восстановиться в затопленной долине, которая была затоплена при строительстве Каховской ГЭС, Днепру не удастся. Эти земли будут покрыты осадочными глинами с токсичными элементами, которые накапливались на дне водохранилища в течение его долгой эксплуатации.

Севернее Каховской дамбы уровень Днепра значительно снизится. Но водозаборные устройства не будут достаточно глубокими, чтобы достигнуть основного русла реки. В результате для крупных городов потребуется срочно организовать новые места для водозабора. Также потребуется перестройка инфраструктуры, связанной с работой водохранилища, включая системы водоснабжения и системы охлаждения ядерных и тепловых электростанций.

Напомним, что граждане, чьи дома пострадали в результате подорванной россиянами Каховской ГЭС, могут рассчитывать на помощь от государства. Компенсация за разрушенное жилье будет приравниваться к случаям, когда люди потеряли дома из-за ракетных обстрелов. Процедура будет осуществляться через программу "єВідновлення", но будет одно отличие.

Также мы писали, что в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС погибли уже 18 человек. Вместе с этим, еще 31 человек считаются пропавшими без вести.