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В Запорізькій ОВА розповіли, яка ситуація з водою в області

7 червня 2023 15:19
- Каріна Бовсуновська
В Запорізькій ОВА розповіли, яка ситуація з водою в області
Запорізька ОВА. Фото: Юрій Малашко
- Каріна Бовсуновська

В Запорізькій області через підрив дамби Каховської ГЕС ситуація повністю контрольована. Наразі проводяться всі необхідні роботи для ліквідації та мінімізації наслідків терористичного акту росії.

Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

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За його словами, рівень верхнього б'єфу в області знизився на 0,7 м, нижнього на 1,3 м, це є в межах норми. Щодо Запорізької АЕС — технічні резервуари заповнені до нормального технічного рівня. Радіаційний фон є стабільним.

"Є загроза для "зневоднення" однієї громади, але вже розпочали роботи з заглиблення водозабірної труби та встановлення необхідного обладнання", — запевнив Малашко.

Візит гендиректора МАГАТЕ на атомну електростанцію

Раніше стало відомо, що генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі планує наступного тижня відвідати Запорізьку АЕС в окупованому Енергодарі. 

Про це він повідомив у Твіттері.

"Після руйнування дамби Каховської ГЕС я очолю наступну ротацію місії підтримки та допомоги на Запорізькій АЕС наступного тижня з посиленою командою. Вирішальний момент для ядерної безпеки", — наголосив Гроссі.

Нагадаємо, раніше у розвідці Британії розповіли, чи зіткнеться ЗАЕС з проблемами через підрив ГЕС.

 

 

 

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