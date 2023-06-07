В Запорожской ОВА рассказали, какая ситуация с водой в области

Запорожская ОВА. Фото: Юрий Малашко

В Запорожской области из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС ситуация полностью контролируема. В настоящее время проводятся все необходимые работы по ликвидации и минимизации последствий террористического акта России.

Об этом сообщил руководитель Запорожской ОВА Юрий Малашко.

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По его словам, уровень верхнего бьефа в области снизился на 0,7 м, нижнего на 1,3 м, это в пределах нормы. Что касается Запорожской АЭС, то технические резервуары заполнены до нормального технического уровня. Радиационный фон стабильный.

"Есть угроза для "обезвоживания" одной общины, но уже начали работы по углублению водозаборной трубы и установке необходимого оборудования" , — заверил Малашко.

Визит гендиректора МАГАТЭ на атомную электростанцию

Ранее стало известно, что генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси планирует на следующей неделе посетить Запорожскую АЭС в оккупированном Энергодаре.

Об этом он сообщил в Твиттере.

"После разрушения дамбы Каховской ГЭС я возглавлю следующую ротацию миссии поддержки и помощи на Запорожской АЭС на следующей неделе с усиленной командой. Решающий момент для ядерной безопасности" , — подчеркнул Гросси.

Напомним, ранее в разведке Британии рассказали, столкнется ли ЗАЭС с проблемами из-за подрыва ГЭС.