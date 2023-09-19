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Вчені б'ють на сполох через прискорення загибелі дикої природи

19 вересня 2023 09:57
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Вчені б'ють на сполох через прискорення загибелі дикої природи
Мавпи в дикій природі. Фото: freepik.com
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

В останні століття активність людини викликала різке прискорення процесу вимирання тварин. Нещодавні дослідження в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences вказують на втрату щонайменше 73 категорій ссавців, птахів, рептилій та амфібій з 1500 року, тоді як без втручання людини очікувалося вимирання всього двох.

Про це пише The Guardian.

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Повідомляється, що ці знахідки підтверджують побоювання щодо можливості шостого масового вимирання на Землі. ООН у 2019 році попереджала про те, що близько мільйона видів наражаються на загрозу зникнення через дії людини.

Дослідження наголошує, що така радикальна втрата біорізноманіття може мати катастрофічні наслідки для екосистеми планети, та закликає до глобальних зусиль для захисту вразливих видів.

Професор Себальос, який стояв на чолі цієї роботи, поділився своїм побоюванням про майбутнє, але також висловив упевненість у тому, що ми ще маємо час протистояти цим змінам.

"Попри тривожні висновки, слід пам'ятати: ми ще маємо шанс. Час на нашому боці зменшується. Є надія, але діяти нам слід негайно", — зазначив він.

Своєю чергою експерт у галузі еволюційної біології Бен Гаррод підкреслив незворотність процесу вимирання та необхідність усвідомлення всієї серйозності ситуації.

"Процес вимирання не підлягає скасуванню. Якщо дивитися з суто людської позиції, складно визначити, які з цих втрат прямо торкнуться нашого майбутнього. Ми стоїмо перед життєвим викликом, і варто ретельно обміркувати наші наступні кроки", — сказав він.

Нагадаємо, що найстрашнішими доісторичними хижаками, які будь-коли жили на Землі, вважають динозаврів, зокрема тиранозаврів. Проте за цей статус можуть позмагатися й інші не менш жахливі ящірки, які панували ще за 40 мільйонів років до появи перших динозаврів.

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