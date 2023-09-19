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Ученые бьют тревогу из-за ускорения гибели дикой природы

19 сентября 2023 09:57
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Ученые бьют тревогу из-за ускорения гибели дикой природы
Обезьяны в дикой природе. Фото: freepik.com
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В последние столетия активность человека вызвала резкое ускорение процесса вымирания животных. Недавние исследования в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences указывают на потерю минимум 73 категорий млекопитающих, птиц, рептилий и амфибий с 1500 года, в то время как без вмешательства человека ожидалось вымирание всего двух.

Об этом пишет The Guardian.

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Сообщается, что эти находки подтверждают опасения о возможности шестого массового вымирания на Земле. ООН в 2019 году предупреждала о том, что около миллиона видов подвергаются угрозе исчезновения из-за действий человека.

Исследование подчеркивает, что такая радикальная потеря биоразнообразия может иметь катастрофические последствия для экосистемы планеты, и призывает к глобальным усилиям для защиты уязвимых видов. 

Профессор Себальос, стоявший во главе этой работы, поделился своим опасением о будущем, но также выразил уверенность в том, что у нас еще есть время противостоять этим изменениям. 

"Несмотря на тревожные выводы, следует помнить: у нас еще есть шанс. Время на нашей стороне уменьшается. Есть надежда, но действовать нам следует незамедлительно", — указал он.

В свою очередь эксперт в области эволюционной биологии Бен Гаррод подчеркнул необратимость процесса вымирания и необходимость осознания всей серьезности ситуации.

"Процесс вымирания не подлежит отмене. Если смотреть с чисто человеческой позиции, сложно определить, какие из этих утрат прямо затронут наше будущее. Мы стоим перед жизненным вызовом, и стоит тщательно обдумать наши следующие шаги", — сказал он.

Напомним, что самыми страшными доисторическими хищниками, когда-либо жившими на Земле, считают динозавров, в частности тираннозавров. Однако за этот статус могут посоревноваться и другие не менее ужасающие ящеры, господствовавшие еще за 40 миллионов лет до появления первых динозавров.

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