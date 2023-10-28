Люди можуть побачити загибель природи на Землі — вчені пояснили

Людина, яка стала свідком страшної стихії. Фото: Pixabay

Дослідники заявили, що люди можуть стати свідками загибелі всієї природи на Землі. За словами вчених, ці наслідки можуть виникнути саме через дії людей, тому настав час знаходити ефективні рішення, які допоможуть зберегти планету.

Про це повідомляє Science Alert.

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Людина поступово досліджує і відкриває нові території на нашій планеті, наприклад, далекі острови або найглибші джунглі. За словами дослідників, причиною цього є те, що на Землі змінюється клімат, знищується навколишнє середовище тощо.

Вчені стверджують, що зараз різні види починають вимирати з великою швидкістю, причому, кожного разу все швидше і швидше. До появи людини було на тисячу разів менші темпи вимирання. Тому дослідники кажуть, що необхідно щось робити, щоб вирішити цю проблему.

Порівняння природи до і після загибелі. Фото: Daily News

Як зберегти природу на Землі

За словами вчених, варто зберегти половину земної поверхні під природним середовищем проживання. Саме цей підхід допоможе зберегти приблизно 85% живих видів на Землі. Але це може стосуватися, наприклад, переселенню корінних народів.

Також вчені наголошують, що самі люди повинні активно підтримувати біорізноманіття на нашій планеті. Таким чином вони не повинні допустити того, що природа на Землі знищиться.

Знищена після пожару трава. Фото: Pexels

Які наслідки можуть бути

За словами дослідників, якщо нічого не робити для того, щоб подолати кризу в екології Землі, можуть виникнути погані наслідки. Справа в тому, що на Землі може повністю загинути природа, причому, в цьому буде винно само людство.

Саме тому вчені закликають шукати ефективні рішення та рішучі дії, які допоможуть зберегти все живе на Землі.

"Чи ми досягли кінця природи в її традиційному значенні на відміну від нас? Переосмислення наших стосунків із природою є важливим кроком для поглиблення нашої відданості справі вирішення цих спричинених людиною екологічних криз", — стверджує професор агрономії та агроекології Дерек Лінч.

Нагадаємо, ми писали про те, що дослідники визначили, що може вбити все живе на Землі.

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