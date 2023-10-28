Люди могут увидеть гибель природы на Земле — ученые объяснили

Человек, ставший свидетелем страшной стихии. Фото: Pixabay

Исследователи заявили, что люди могут стать свидетелями гибели всей природы на Земле. По словам ученых, эти последствия могут возникнуть именно из-за действий людей, поэтому пора находить эффективные решения, которые помогут сохранить планету.

Об этом сообщает Science Alert.

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Человек постепенно исследует и открывает новые территории на нашей планете, например, дальние острова или самые глубокие джунгли. По словам исследователей, причиной этого является то, что на Земле меняется климат, уничтожается окружающая среда и т.д.

Ученые утверждают, что сейчас разные виды начинают вымирать с большой скоростью, причем, каждый раз все быстрее и быстрее. До появления человека было в тысячу раз меньшие темпы вымирания. Поэтому исследователи говорят, что нужно что-то делать, чтобы решить эту проблему.

Сравнение природы до и после гибели. Фото: Daily News

Как сохранить природу на Земле

По словам ученых, следует сохранить половину земной поверхности под естественной средой обитания. Конкретно этот подход поможет сохранить приблизительно 85% живых видов на Земле. Но это может касаться, например, переселения коренных народов.

Также ученые отмечают, что сами люди должны активно поддерживать биоразнообразие на нашей планете. Таким образом, они не должны допустить того, что природа на Земле уничтожится.

Уничтоженная после пожара трава. Фото: Pexels

Какие последствия могут быть

По словам исследователей, если ничего не делать для того, чтобы побороть кризис в экологии Земли, могут возникнуть плохие последствия. Дело в том, что на Земле может полностью погибнуть природа, причем, в этом будет виновато само человечество.

Поэтому ученые призывают искать эффективные решения и решительные действия, которые помогут сохранить все живое на Земле.

"Достигли ли мы конца природы в ее традиционном значении в отличие от нас? Переосмысление наших отношений с природой является важным шагом для углубления нашей преданности делу решения этих вызванных человеком экологических кризисов", — утверждает профессор агрономии и агроэкологии Дерек Линч.

Напомним, мы писали о том, что исследователи определили, что может убить все живое на Земле.

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