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Вчені нарешті зрозуміли куди зникли мільярди сніжних крабів з Аляски

22 жовтня 2023 17:37
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Вчені нарешті зрозуміли куди зникли мільярди сніжних крабів з Аляски
Сніжні краби. Фото: NOAA
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

За останні роки з океану поблизу Аляски зникли мільярди сніжних крабів. Вчені вважають, що ймовірно, їхню смерть спричинили високі температури води.

Про це пише CNN.

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Вимирання виду

Дослідження, опубліковане вченими з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень, виявило значний зв’язок між нещодавніми хвилями морської спеки в східній частині Берингового моря та раптовим зникненням снігових крабів, які почали з’являтися під час досліджень у 2021 році.

Минулого року в США вперше було закрито промисел снігового краба на Алясці. Ловці пояснюють зменшення популяції надмірним виловом риби, але "перелов" насправді не є причиною зникнення виду.

Кліматичні зміни

Вчені виявили, що високі температури та щільність популяції значною мірою пов’язані з вищим рівнем смертності серед дорослих крабів.

Сніжні краби є холодноводними видами і вони зустрічаються переважно в місцях, де температура води нижче +2°C.

Хоч згідно з дослідженням, вони можуть функціонувати у водах з температурою до +12°C, тепліша океанська вода, ймовірно, завдала шкоди метаболізму крабів і збільшила їхні потреби в калоріях.

Дослідники виявили, що кількість енергії, необхідної крабам могла зрости в чотири рази, а через спеку, яка порушила значну частину харчової мережі Берингового моря, їм було важко добувати їжу.

Куди поділися сніжні краби

Зазвичай в океані існує температурний бар’єр, який не дозволяє таким видам, як тихоокеанська тріска, досягти надзвичайно холодного середовища існування крабів.

Але під час хвилі спеки тихоокеанська тріска змогла вийти в ці тепліші води, ніж зазвичай, і з’їла частину популяції крабів.

За словами Шувальскі, те, що відбувається з крабами на Алясці — доказ того, що кліматична криза швидко прискорюється та впливає на засоби існування.

"Я думаю, що в довгостроковій перспективі очікується, що популяція снігових крабів переміститься на північ і в східній частині Берингового моря ми, ймовірно, більше не побачимо їх так багато", — додав він.

Раніше ми писали, що протягом 20 років акули-бики жили в озері австралійського гольф-клубу Карбрук. Тепер вчені намагаються зрозуміти, як вони вижили і куди зникли

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