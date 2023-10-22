Ученые наконец-то поняли куда исчезли миллиарды снежных крабов из Аляски

Снежные крабы. Фото: NOAA

За последние годы из океана вблизи Аляски исчезли миллиарды снежных крабов. Ученые считают, что вероятно, их смерть повлекли за собой высокие температуры воды.

Об этом пишет CNN.

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Вымирание вида

Исследование, опубликованное учеными из Национального управления океанических и атмосферных исследований, выявило значительную связь между недавними волнами морской жары в восточной части Берингова моря и внезапным исчезновением снежных крабов, которые начали появляться в 2021 году.

В прошлом году в США впервые был закрыт промысел снежного краба на Аляске. Ловцы объясняют уменьшение популяции чрезмерным отловом рыбы, но "перелов" на самом деле не является причиной исчезновения вида.

Климатические изменения

Ученые обнаружили, что высокие температуры и плотность популяции в значительной степени связаны с более высоким уровнем смертности среди взрослых крабов.

Снежные крабы являются холодноводными видами и встречаются преимущественно в местах, где температура воды ниже +2°C.

Хотя, согласно исследованию, они могут функционировать в водах с температурой до +12°C, более теплая океанская вода, вероятно, нанесла вред метаболизму крабов и увеличила их потребности в калориях.

Исследователи обнаружили, что количество энергии, необходимой крабам могло возрасти в четыре раза, а из-за жары, нарушившей значительную часть пищевой сети Берингового моря, им было трудно добывать пищу.

Куда подевались снежные крабы

Обычно в океане существует температурный барьер, который не позволяет таким видам, как тихоокеанская щепа, достичь чрезвычайно холодной среды обитания крабов.

Но во время волны жары тихоокеанская щепа смогла выйти в эти более теплые воды, чем обычно, и съела часть популяции крабов.

По словам Шувальски, происходящее с крабами на Аляске доказательство того, что климатический кризис быстро ускоряется и влияет на средства существования.

"Я думаю, что в долгосрочной перспективе ожидается, что популяция снежных крабов переместится на север и в восточной части Берингова моря мы, вероятно, больше не увидим их так много", — добавил он.

Ранее мы писали, что в течение 20 лет акулы-быки обитали в озере австралийского гольф-клуба Карбрук. Теперь ученые пытаются понять, как они выжили и куда исчезли.