Вчені розповіли як непоправно зміниться клімат нашої планети до 2100 року
Кліматологи оприлюднили дослідження, що показує як зміняться кліматичні зони нашої планети до 2100 року. Зміни будуть такі масштабні, що доведеться змінювати мапи, що вперше були сформовані ще в 1880-х роках.
Про це повідомляє ScienceAlert.
Як зміниться Земля
"Передбачається, що до кінця століття 38-40% світової суші перебуватиме в кліматичній зоні, відмінній від сьогоднішньої", — зазначила команда дослідників на чолі з кліматологом університету Джорджа Мейсона в Вірджинії Полом Дірмейєром.
Зрушення стали більш виразними завдяки новим кращим кліматичним моделям, які більш чутливі до змін клімату та передбачають швидкі темпи глобального потепління.
До 2100 року тропічний клімат розшириться з 23% до 25% суші Землі. Подібним чином прогнозується, що більша частина земної поверхні стане посушливою, приблизно до 34% з 31% зараз. Такі зміни, як показують інші дослідження, можуть похитнути системи виробництва харчових продуктів і розширити спектр хвороб від комах на нові території.
Де очікувати найбільші зміни в кліматі
Зазначається, що найбільші зміни в бік нового клімату очікуються в прохолодних кліматичних зонах Європи та Північної Америки. До 89% Європи та близько 66% Північної Америки можуть перейти в інший кліматичний пояс до 2100 року.
В Африці зміни прийдуть у вигляді екстремальних погодних явищ, а в полярній зоні спостерігатиметься ще більше танення льодовиків, що раніше охоплювали 8% площі суші нашої планети між 1901 і 1930 роками, яка вже скоротилася до 6,5%. Це один із найбільш приголомшливих результатів дослідження, яке показує, наскільки Земля вже змінилася, підкреслює видання.
Чи не пізно ще виправити ситуацію
Важливо пам'ятати, що попри деякі непоправні зміни в життєдіяльності нашої планети, ми ще можемо зупинитися нищити свій дім. Очевидно, якщо ми найближчим часом не вживемо заходів для скорочення викидів, темпи глобального потепління продовжуватимуть прискорюватися з десятиліттями.
Нагадаємо, що у провінції Тханьхоа, яка розташована у північній частині В’єтнаму, дослідники зафіксували найвищу температурну позначку у трохи більше, ніж 44 градуси за Цельсієм. За словами вчених, враховуючи швидкість глобального потепління, незабаром може бути встановлений новий рекорд.