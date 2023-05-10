Вчені розповіли як непоправно зміниться клімат нашої планети до 2100 року

Чоловік тримає рослину на фоні потрісканого ґрунту в умовах глобального потепління. Фото: freepik.com

Кліматологи оприлюднили дослідження, що показує як зміняться кліматичні зони нашої планети до 2100 року. Зміни будуть такі масштабні, що доведеться змінювати мапи, що вперше були сформовані ще в 1880-х роках.

Про це повідомляє ScienceAlert.

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Як зміниться Земля

"Передбачається, що до кінця століття 38-40% світової суші перебуватиме в кліматичній зоні, відмінній від сьогоднішньої", — зазначила команда дослідників на чолі з кліматологом університету Джорджа Мейсона в Вірджинії Полом Дірмейєром.

Зрушення стали більш виразними завдяки новим кращим кліматичним моделям, які більш чутливі до змін клімату та передбачають швидкі темпи глобального потепління.

До 2100 року тропічний клімат розшириться з 23% до 25% суші Землі. Подібним чином прогнозується, що більша частина земної поверхні стане посушливою, приблизно до 34% з 31% зараз. Такі зміни, як показують інші дослідження, можуть похитнути системи виробництва харчових продуктів і розширити спектр хвороб від комах на нові території.

Де очікувати найбільші зміни в кліматі

Зазначається, що найбільші зміни в бік нового клімату очікуються в прохолодних кліматичних зонах Європи та Північної Америки. До 89% Європи та близько 66% Північної Америки можуть перейти в інший кліматичний пояс до 2100 року.

В Африці зміни прийдуть у вигляді екстремальних погодних явищ, а в полярній зоні спостерігатиметься ще більше танення льодовиків, що раніше охоплювали 8% площі суші нашої планети між 1901 і 1930 роками, яка вже скоротилася до 6,5%. Це один із найбільш приголомшливих результатів дослідження, яке показує, наскільки Земля вже змінилася, підкреслює видання.

Чи не пізно ще виправити ситуацію

Важливо пам'ятати, що попри деякі непоправні зміни в життєдіяльності нашої планети, ми ще можемо зупинитися нищити свій дім. Очевидно, якщо ми найближчим часом не вживемо заходів для скорочення викидів, темпи глобального потепління продовжуватимуть прискорюватися з десятиліттями.

Нагадаємо, що у провінції Тханьхоа, яка розташована у північній частині В’єтнаму, дослідники зафіксували найвищу температурну позначку у трохи більше, ніж 44 градуси за Цельсієм. За словами вчених, враховуючи швидкість глобального потепління, незабаром може бути встановлений новий рекорд.