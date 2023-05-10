Ученые рассказали как непоправимо изменится климат нашей планеты к 2100 году

Человек, держащий растение на фоне потрескавшейся почвы в условиях глобального потепления. Фото: freepik.com

Климатологи обнародовали исследование, показывающее, как изменятся климатические зоны нашей планеты к 2100 году. Изменения будут столь масштабны, что придется менять карты, которые впервые были сформированы еще в 1880-х годах.

Об этом сообщает ScienceAlert.

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Как изменится Земля

"Предполагается, что к концу века 38-40% мировой суши будет находиться в климатической зоне, отличающейся от сегодняшней", — отметила команда исследователей во главе с климатологом университета Джорджа Мейсона в Виргинии Полом Дирмейером.

Сдвиги стали более выразительными благодаря новым лучшим климатическим моделям, более чувствительным к изменениям климата и предсказывающим быстрые темпы глобального потепления.

К 2100 году тропический климат расширится с 23 до 25% суши Земли. Подобным образом прогнозируется, что большая часть земной поверхности станет засушливой, примерно до 34% из 31% сейчас. Такие изменения, как показывают другие исследования, могут поколебать системы производства пищевых продуктов и расширить спектр заболеваний от насекомых на новые территории.

Где ждать наибольших изменений в климате

Наибольшие изменения в сторону нового климата ожидаются в прохладных климатических зонах Европы и Северной Америки. До 89% Европы и около 66% Северной Америки могут перейти в другой климатический пояс к 2100 году.

В Африке изменения придут в виде экстремальных погодных явлений, а в полярной зоне будет наблюдаться еще большее таяние ледников, ранее охватывавших 8% площади суши нашей планеты между 1901 и 1930 годами, которая уже сократилась до 6,5%. Это один из самых потрясающих результатов исследования, показывающий, насколько Земля уже изменилась, подчеркивает издание.

Не поздно ли исправить ситуацию

Важно помнить, что, несмотря на некоторые непоправимые изменения в жизнедеятельности нашей планеты, мы еще можем остановиться уничтожать свой дом. Очевидно, если мы в ближайшее время не примем меры по сокращению выбросов, темпы глобального потепления будут продолжать ускоряться с десятилетиями.

Напомним, что в провинции Тханьхоа, расположенной в северной части Вьетнама, исследователи зафиксировали самую высокую температурную отметку в чуть более 44 градусов по Цельсию. По словам ученых, учитывая скорость глобального потепления, в скором времени может быть установлен новый рекорд.