Вчені знайшли велетенську акулу, яка "запливла не туди": таємнича поява, що розгадає загадку

Малозубі тигрові акули ніколи раніше не траплялися в водах Британії. Фото: Yahoo.News

На пляжі в Вексфорді (Ірландія) було знайдено велику самку малозубої тигрової акули. Це той самий вид, що був виявлений минулого місяця в Гемпширі без голови, як зазначають експерти.

Про це повідомляє Yahoo News.

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Малозубі тигрові акули ніколи раніше не траплялися в водах Британії. Ці два випадки викликали багато запитань, оскільки сталися доволі швидко за часом та близько географічно.

Дослідники також сподіваються, що вивчивши рештки акули з Вексфорда, вони нарешті розгадають загадку того, що сталося з твариною, яку знайшли в Англії. Це є причиною, чому ірландські та британські вчені працюють разом над причиною появи акул в британських водах.

Що кажуть науковці

Керівник лабораторії океанічних хижаків Девід Курнік працює з командою з Ірландії над вивченням спільної появи двох акул на мілині.

"Однак поява другої особини в найкоротший термін здається більш ніж просто збігом. Це дозволяє нам припустити, що ці акули, які найчастіше зустрічаються на великих глибинах, можуть використовувати води Великобританії та Ірландії більш охоче, ніж ми думали раніше", — зазначив дослідник.

Також за словами Девіда Курніка, найближчими тижнями та місяцями він буде тісно співпрацювати з дослідниками з Ірландії, аби зрозуміти, що може бути причиною таких кардинальних змін. Спеціалісти сподіваються відшукати причину загибелі обох акул.

Що відомо про малозубих тигрових акул

Вважається, що цей вид полюбляє теплі та глибокі води, тому залишається загадкою як акули опинилися на прохолодних британських та ірландських берегах. Малозуба тигрова акула класифікується як вразливий вид і не становить загрози для людини.

Фото: Yahoo.News

Нагадаємо, що недавні кліматичні зміни викликали великий інтерес до Арктики та її ролі у кліматичній системі Землі.