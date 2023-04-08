Ученые нашли "заплывшую не туда" большую акулу: таинственное появление, разгадающее загадку

Малозубые тигровые акулы никогда раньше не попадались в водах Британии / Фото: Yahoo.News

На пляже в Вексфорде (Ирландия) была найдена крупная самка малозубой тигровой акулы. Это тот самый вид, что был найден в прошлом месяце в Хэмпшире без головы, как отмечают эксперты.

Об этом сообщает Yahoo News.

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Почему акула оказалась именно здесь

Малозубые тигровые акулы никогда раньше не попадались в водах Британии. Эти два случая вызвали множество вопросов, поскольку произошли довольно быстро по времени и близко географически.

Исследователи также надеются, что изучив остатки акулы из Вексфорда, они наконец-то разгадают загадку произошедшего с животным, которое нашли в Англии. По этой причине ирландские и британские ученые работают вместе над причиной появления акул в британских водах.

Что говорят ученые

Руководитель лаборатории океанических хищников Дэвид Курник работает с командой из Ирландии над изучением совместного появления двух акул на мели.

"Однако появление второй особи в кратчайшие сроки кажется более чем просто совпадением. Это позволяет нам предположить, что эти акулы, которые чаще всего встречаются на больших глубинах, могут использовать воды Великобритании и Ирландии охотнее, чем мы думали ранее", — отметил исследователь.

Также, по словам Дэвида Курника, в ближайшие недели и месяцы он будет тесно сотрудничать с исследователями из Ирландии, чтобы понять, что может быть причиной таких кардинальных изменений. Специалисты надеются найти причину гибели обеих акул.

Что известно о малозубых тигровых акулах

Считается, что этот вид предпочитает теплые и глубокие воды, поэтому остается загадкой, как акулы оказались на прохладных британских и ирландских берегах. Малозубая тигровая акула классифицируется как уязвимый вид и не представляет угрозы для человека.

Напомним, что недавние климатические изменения вызвали большой интерес к Арктике и ее роли в климатической системе Земли.