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Загибель диких тварин через підрив Каховської ГЕС оцінюється в майже 900 млн

16 червня 2023 04:27
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Загибель диких тварин через підрив Каховської ГЕС оцінюється в майже 900 млн
Врятований їжак внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС. Фото: telegram/ДСНС
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець заявив, що за приблизними підрахунками Держекоінспекції, внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС можлива загибель диких тварин оцінюється у понад 883 млн гривень. Попри це, підрахунки досі тривають.

Про це повідомляє інформаційний канал "Каховська ГЕС".

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Стрілець зазначив, що російські окупанти спричинили катастрофу саме в сезон масового розмноження. Таким чином коні, лані, олені, дикі кабани, козулі, ондатри, бобри, лисиці, зайці та птахи, яким вдалося врятуватися, змушені покинути свої домівки.

"На прикладі російської війни в Україні світ має раз і назавжди зрозуміти, що таке Росія. Загарбники приходять не для того, щоб встановити свої правила. Вони приходять руйнувати й вбивати все живе без винятків", — наголосив міністр.

Нагадаємо, що трагедія на Каховській ГЕС призвела до екологічної катастрофи, десятки гектар сільськогосподарських угідь не придатні для посівної і стоїть питання про родючість землі. Постраждали саме ті регіони, де вирощувалися овочі. Чи буде в Україні дефіцит овочів та як катастрофа вплине на їхню ціну, в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE розповів економіст Олександр Хмелевський.

Також ми писали, що підрив Каховської ГЕС — це катастрофа не лише для України, але й всього світу. В ООН зазначають, що це вплине на глобальну продовольчу безпеку, призведе до підвищення цін та проблем з водою.  

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