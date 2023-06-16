Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экология arrow Гибель диких животных из-за подрыва Каховской ГЭС оценивается почти в 900 млн arrow

Гибель диких животных из-за подрыва Каховской ГЭС оценивается почти в 900 млн

16 июня 2023 04:27
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Гибель диких животных из-за подрыва Каховской ГЭС оценивается почти в 900 млн
Спасенный еж в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС. Фото: telegram/ГСЧС
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец заявил, что по приблизительным подсчетам Госэкоинспекции, в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС возможная гибель диких животных оценивается более чем в 883 млн гривен. Несмотря на это, подсчеты до сих пор продолжаются.

Об этом сообщает информационный канал "Каховская ГЭС".

Читайте также:

Экоцид в результате подрыва Каховской ГЭС

Стрелец отметил, что российские оккупанты повлекли за собой катастрофу именно в сезон массового размножения. Таким образом, лошади, лани, олени, дикие кабаны, косули, ондатры, бобры, лисы, зайцы и птицы, которым удалось спастись, вынуждены покинуть свои дома.

"На примере российской войны в Украине мир должен раз и навсегда понять, что такое Россия. Захватчики приходят не для того, чтобы установить свои правила. Они приходят разрушать и убивать все живое без исключений", — подчеркнул министр.

Напомним, что трагедия на Каховской ГЭС привела к экологической катастрофе, десятки гектара сельскохозяйственных угодий не пригодны для посевной и стоит вопрос о плодородии земли. Пострадали именно регионы, где выращивались овощи. Будет ли в Украине дефицит овощей и как катастрофа повлияет на их цену, в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE рассказал экономист Александр Хмелевский.

Также мы писали, что подрыв Каховской ГЭС — это катастрофа не только для Украины, но и всего мира. В ООН отмечают, что это окажет влияние на глобальную продовольственную безопасность, приведет к повышению цен и проблем с водой.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

09:10 Довбик заменит известного форварда в топ-клубе

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас