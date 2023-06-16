Гибель диких животных из-за подрыва Каховской ГЭС оценивается почти в 900 млн

Спасенный еж в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС. Фото: telegram/ГСЧС

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец заявил, что по приблизительным подсчетам Госэкоинспекции, в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС возможная гибель диких животных оценивается более чем в 883 млн гривен. Несмотря на это, подсчеты до сих пор продолжаются.

Об этом сообщает информационный канал "Каховская ГЭС".

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Стрелец отметил, что российские оккупанты повлекли за собой катастрофу именно в сезон массового размножения. Таким образом, лошади, лани, олени, дикие кабаны, косули, ондатры, бобры, лисы, зайцы и птицы, которым удалось спастись, вынуждены покинуть свои дома.

"На примере российской войны в Украине мир должен раз и навсегда понять, что такое Россия. Захватчики приходят не для того, чтобы установить свои правила. Они приходят разрушать и убивать все живое без исключений", — подчеркнул министр.

Напомним, что трагедия на Каховской ГЭС привела к экологической катастрофе, десятки гектара сельскохозяйственных угодий не пригодны для посевной и стоит вопрос о плодородии земли. Пострадали именно регионы, где выращивались овощи. Будет ли в Украине дефицит овощей и как катастрофа повлияет на их цену, в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE рассказал экономист Александр Хмелевский.

Также мы писали, что подрыв Каховской ГЭС — это катастрофа не только для Украины, но и всего мира. В ООН отмечают, что это окажет влияние на глобальную продовольственную безопасность, приведет к повышению цен и проблем с водой.