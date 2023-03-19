Загибель риб в Австралії через екстремальну спеку викликає побоювання у екологів

Мертва риба в Австралії

В австралійському містечку біля річки Menindee Weir були виявлені мільйони мертвих риб, включаючи коропа і костистий оселедець. Представники Департаменту первинної промисловості (DPI) у штаті Нью-Саут Уельс повідомили, що загибель риб пов'язана з поганими умовами через спеку, яка охопила регіон.

Про це пише CNN.

Масова загибель риб

Як пояснили в DPI, низький рівень кисню у воді викликав гіпоксію та призвів до масової загибелі риб. Експерти вважають, що хвилі спеки в Австралії стали частими та інтенсивними через погіршення зміни клімату та глобального потепління.

За даними відомства, екстремальні погодні умови продовжуватимуться в Австралії, викликаючи сплески екстремальних опадів та спеки, а також небезпечніші пожежі. Такі наслідки загрожують не лише місцевим тваринам, а й людям, які мешкають у цьому регіоні. Крім того, масова загибель риб може спричинити економічні наслідки, оскільки рибальські промисли можуть бути порушені.

Для розв'язання проблеми загибелі риб у водоймі Menindee Weir було вжито заходів, включаючи витіснення риби назад вгору річкою. Однак, щоб уникнути подібних подій у майбутньому, необхідні додаткові заходи, такі як контроль якості води та усунення причин низького рівня кисню у воді. Крім того, світові лідери та уряди повинні вживати більш серйозних заходів для боротьби зі зміною клімату та глобальним потеплінням, щоб захистити життя на планеті та зберегти біорізноманіття.

Нагадаємо, що росіяни продовжують жорстоко обстрілювати українські міста ракетами та важкою артилерією. Внаслідок постійних атак окупантів у Херсонській області масово гине риба.