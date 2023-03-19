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Гибель рыб в Австралии из-за экстремальной жары вызывает опасения у экологов

19 марта 2023 16:44
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Мертвая рыба в Австралии
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В австралийском городке возле реки Menindee Weir были обнаружены миллионы мертвых рыб, включая карпа и костистую сельдь. Представители Департамента первичной промышленности (DPI) в штате Нью-Саут Уэльс сообщили, что гибель рыб связана с плохими условиями из-за жары, которая охватила регион.

Об этом пишет CNN.

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Как объяснили в DPI, низкий уровень кислорода в воде вызвал гипоксию и привел к массовой гибели рыб. Эксперты считают, что волны жары в Австралии стали частыми и интенсивными из-за ухудшения изменения климата и глобального потепления.

По данным ведомства, экстремальные погодные условия будут продолжаться в Австралии, вызывая всплески экстремальных осадков и жары, а также более опасные пожары. Такие последствия угрожают не только местным животным, но и людям, которые живут в этом регионе. Кроме того, массовая гибель рыб может повлечь за собой экономические последствия, так как рыболовные промыслы могут быть затронуты.

Для решения проблемы гибели рыб в водоеме Menindee Weir были приняты меры, включая вытеснение рыбы обратно вверх по реке. Однако, чтобы избежать подобных событий в будущем, необходимы дополнительные меры, такие как контроль за качеством воды и устранение причин низкого уровня кислорода в воде. Кроме того, мировые лидеры и правительства должны принимать более серьезные меры для борьбы с изменением климата и глобальным потеплением, чтобы защитить жизнь на планете и сохранить биоразнообразие.

Напомним, что россияне продолжают жестоко обстреливать украинские города ракетами и тяжелой артиллерией. В результате постоянных атак оккупантов в Херсонской области массово погибает рыба.

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