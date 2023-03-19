Гибель рыб в Австралии из-за экстремальной жары вызывает опасения у экологов
В австралийском городке возле реки Menindee Weir были обнаружены миллионы мертвых рыб, включая карпа и костистую сельдь. Представители Департамента первичной промышленности (DPI) в штате Нью-Саут Уэльс сообщили, что гибель рыб связана с плохими условиями из-за жары, которая охватила регион.
Об этом пишет CNN.
-
Одесские активисты фиксируют военные преступления по нарушению прав ЛГБТ-сообщества
-
Макрон резко потерял рейтинг за последние четыре года: результаты опроса
-
Лидер Талибана приказал афганским чиновникам уволить родственников с государственных должностей
-
Стрельба посреди дня: в Одессе мужчина нацелил ружье на собак
-
Подоляк прокомментировал поездку путина в оккупированный Мариуполь
-
Селена Гомес одела трендовый кожаный тренч от украинского бренда: детали
-
Террор рф продолжается: стало известно, к каким методам прибегают оккупанты в Запорожской области
-
В ГСЧС рассказали, используют ли в Украине вертолеты Super Puma после трагедии в Броварах
-
Придунайские озера в Одесской области наполняют водой
-
Оккупанты обстреляли Белозерку Херсонской области: детали
Массовая гибель рыб
Как объяснили в DPI, низкий уровень кислорода в воде вызвал гипоксию и привел к массовой гибели рыб. Эксперты считают, что волны жары в Австралии стали частыми и интенсивными из-за ухудшения изменения климата и глобального потепления.
По данным ведомства, экстремальные погодные условия будут продолжаться в Австралии, вызывая всплески экстремальных осадков и жары, а также более опасные пожары. Такие последствия угрожают не только местным животным, но и людям, которые живут в этом регионе. Кроме того, массовая гибель рыб может повлечь за собой экономические последствия, так как рыболовные промыслы могут быть затронуты.
Для решения проблемы гибели рыб в водоеме Menindee Weir были приняты меры, включая вытеснение рыбы обратно вверх по реке. Однако, чтобы избежать подобных событий в будущем, необходимы дополнительные меры, такие как контроль за качеством воды и устранение причин низкого уровня кислорода в воде. Кроме того, мировые лидеры и правительства должны принимать более серьезные меры для борьбы с изменением климата и глобальным потеплением, чтобы защитить жизнь на планете и сохранить биоразнообразие.
Напомним, что россияне продолжают жестоко обстреливать украинские города ракетами и тяжелой артиллерией. В результате постоянных атак оккупантов в Херсонской области массово погибает рыба.