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Заповідні території півдня України: як війна вплинула на Кінбурнську косу

13 вересня 2023 11:44
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Заповідні території півдня України: як війна вплинула на Кінбурнську косу
Кінбурнська коса у Миколаївській області. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Через масові обстріли та вогонь на території Національного природного парку "Білобережжя Святослава" на Кінбурнській косі пошкоджено понад шість тисяч гектарів особливо цінних земель. Остаточно підрахувати збитки від пожеж можна буде тільки після деокупації та розмінування території.

Про це повідомляє Управління екології та природних ресурсів Миколаївської ОДА у Facebook. 

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В Управлінні розповіли, що Кінбурнський півострів потерпає від вогню, спричиненого обстрілами, майже із самого початку повномасштабного вторгнення. Наразі відомо, що станом на 22 серпня 2023 року на території національного природного парку "Білобережжя Святослава" вражено 6130 га особливо цінних земель, з яких суттєва частина потерпала від вогню декілька разів.

"Увесь півострів є особливо цінною природоохоронною територією. Тут створені Чорноморський біосферний заповідник, національний природний парк "Білобережжя Святослава", регіональний ландшафтний парк "Кінбурнська коса", — йдеться у повідомленні. 

Однак остаточно підрахувати збитки внаслідок пожеж можна буде лише після деокупації та розмінування території.

Нагадаємо, що в Одеській області зафіксували серйозні екологічні ризики для дельти Дунаю. Це пов'язано з російськими обстрілами портів Рені та Ізмаїлу.

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