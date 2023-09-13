Заповедные территории юга Украины: как война повлияла на Кинбурнскую косу

Кинбурнская коса в Николаевской области. Фото: google

Из-за массовых обстрелов и огня на территории Национального природного парка "Белобережье Святослава" на Кинбурнской косе повреждено более шести тысяч гектаров особо ценных земель. Окончательно подсчитать ущерб от пожаров можно только после деоккупации и разминирования территории.

Об этом сообщает Управление экологии и природных ресурсов Николаевской ОГА в Facebook.

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В Управлении рассказали, что Кинбурнский полуостров страдает от огня, вызванного обстрелами, почти с самого начала полномасштабного вторжения. По состоянию на 22 августа 2023 года на территории национального природного парка "Белобережье Святослава" поражено 6130 га особо ценных земель, из которых существенная часть страдала от огня несколько раз.

"Весь полуостров является особенно ценной природоохранной территорией. Здесь созданы Черноморский биосферный заповедник, национальный природный парк "Белобережье Святослава", региональный ландшафтный парк "Кинбурнская коса", — говорится в сообщении.

Однако окончательно подсчитать ущерб в результате пожаров можно будет только после деоккупации и разминирования территории.

Напомним, что в Одесской области зафиксировали серьезные экологические риски для дельты Дуная. Это связано с русскими обстрелами портов Рени и Измаила.