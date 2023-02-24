Як живе президент в умовах війни — Зеленський показав свою кімнату на Банковій

Ексклюзивні кадри: Зеленський показав, де живе вже рік
Президент України Володимир Зеленський до річниці вторгнення російської федерації показав свою кімнату на Банковій та в яких умовах живе уже рік.
Екскурсію кімнатою глави держави показав Дмитро Комаров у своїй авторській програмі "Рік".
-
Всі мости Києва були заміновані на випадок прориву рф, — Резніков
-
Атакують Україну ракетами? РФ вивела в море носій "Калібрів", а на аеродромах зосередили 13 винищувачів
-
Росія програла війну в Чорному морі
-
У Запоріжжі та Херсоні пролунали вибухи: що відомо
-
У багатьох країнах світу пройшли акції на річницю повномасштабного вторгнення рф в Україну
-
І він теж: в рф скаржаться, що штучний інтелект ненавидить "русскій мір"
-
У ЗСУ розповіли про співвідношення втрат на фронті рф та України
-
Перемовини з путіним, перемога України, закінчення війни і деокупація Криму: про що говорив Зеленський
-
Внутрішні біженці заробляють менше середнього по Україні, — дослідження
-
"Начебто наступ, а довблять по нас": аудіоперехоплення ГУР
Який вигляд має кімната Зеленського
Володимир Зеленський показав, як і де він живе цілий рік повномасштабного вторгнення. На відео видно невеличку кімнату з ліжком, столом, умивальником та телевізором.
"Це мій дім. Я тут живу уже рік. Іноді я звідси записую звернення, іноді навіть проводжу наради. Тут є мої сімейні фото", — розповів глава держави.
Також президент показав свій гардероб, який переважно складається з однієї кольорової гами та фасону одягу.
Зеленський сказав, що у його гардеробі чекає відомий піджак, який він одягне одразу після закінчення війни. За його словами, це буде вже зовсім скоро.
Нагадаємо, 24 лютого Володимир Зеленський взяв участь у зустрічі G7. Країни G7 зобов’язалися посилювати тиск на росію, яка продовжує війну проти України.
Фото: Скріншот