Як живе президент в умовах війни — Зеленський показав свою кімнату на Банковій

Володимир Зеленський та Дмитро Комаров

Президент України Володимир Зеленський до річниці вторгнення російської федерації показав свою кімнату на Банковій та в яких умовах живе уже рік.

Екскурсію кімнатою глави держави показав Дмитро Комаров у своїй авторській програмі "Рік".

Який вигляд має кімната Зеленського

Володимир Зеленський показав, як і де він живе цілий рік повномасштабного вторгнення. На відео видно невеличку кімнату з ліжком, столом, умивальником та телевізором.

"Це мій дім. Я тут живу уже рік. Іноді я звідси записую звернення, іноді навіть проводжу наради. Тут є мої сімейні фото", — розповів глава держави.

Також президент показав свій гардероб, який переважно складається з однієї кольорової гами та фасону одягу.

Зеленський сказав, що у його гардеробі чекає відомий піджак, який він одягне одразу після закінчення війни. За його словами, це буде вже зовсім скоро.

Нагадаємо, 24 лютого Володимир Зеленський взяв участь у зустрічі G7. Країни G7 зобов’язалися посилювати тиск на росію, яка продовжує війну проти України.

Фото: Скріншот