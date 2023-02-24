Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Общество arrow Эксклюзивные кадры: Зеленский показал, где живет уже год arrow

Эксклюзивные кадры: Зеленский показал, где живет уже год

24 февраля 2023 21:38
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк
Как живет президент в условиях войны — Зеленский показал свою комнату на Банковой
Владимир Зеленский и Дмитрий Комаров
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк

Президент УкраиныВладимир Зеленский к годовщине вторжения российской федерации показал свою комнату на Банковой и в каких условиях живет уже год.

Экскурсию по комнате главы государства показал Дмитрий Комаров в своей авторской программе "Год".

Читайте также:

Как выглядит комната Зеленского

Владимир Зеленский показал, как и где живет целый год полномасштабного вторжения. На видео видна небольшая комната с кроватью, столом, умывальником и телевизором.

"Это мой дом. Я здесь живу уже год. Иногда я отсюда записываю обращение, иногда даже провожу совещания. Здесь есть мои семейные фото", — рассказал глава государства.

Также президент показал свой гардероб, преимущественно состоящий из одной цветовой гаммы и фасона одежды.

Зеленский сказал, что в его гардеробе ждет известный пиджак, который он наденет сразу после окончания войны. По его словам, это будет уже совсем скоро.

Напомним, 24 февраля Владимир Зеленский принял участие во встрече G7. Страны G7 обязались усиливать давление на россию, которая продолжает войну против Украины.

Фото: Скриншот

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Оновлено

14:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

22:05 Атакуют ли Украину ракетами? РФ вывела в море носитель "Калибров", а на аэродромах сосредоточили 13 истребителей

22:00 Россия проиграла войну в Черном море

21:48 В Запорожье и Херсоне раздались взрывы: что известно

Рік великої війни

21:48 Во многих странах мира прошли акции на годовщину полномасштабного вторжения россии в Украину

21:34 И он тоже: в рф жалуются, что искусственный интеллект ненавидит "русский мир"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

21:33 В ВСУ рассказали про соотношение потерь на фронте рф и Украины

Эксклюзив

21:25 Переговоры с путиным, победа Украины, окончание войны и деоккупация Крыма: о чем говорил Зеленский

21:16 Внутренние беженцы зарабатывают меньше среднего по Украине, — исследование

Новина з відео

21:13 "Вроде наступление, а долбят по нам": аудиоперехват ГУР

21:08 Нужны более строгие проверки: в ЕС хотят ужесточить меры безопасности для противодействия шпионам из россии

Эксклюзив

21:25 Переговоры с путиным, победа Украины, окончание войны и деоккупация Крыма: о чем говорил Зеленский

Новина з відео

21:13 "Вроде наступление, а долбят по нам": аудиоперехват ГУР

Эксклюзив

19:30 "Они нам не братья": каким был год войны для одесситов

Новина з відео

19:02 Жена звезды "Квартала 95" Кошевого опубликовала видео с архивными кадрами первых дней войны

Эксклюзив

18:00 Белоруссия может производить "Шахеды" для россиян: военный эксперт Андрей Савченко

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

17:39 "Моя жизнь стала лучше": Шакира выпустила уже третью песню о расставании с Пике

Новина з відео

17:12 Джулия Робертс, Барбра Стрейзанд, Мэтт Дэймон и другие знаменитости обратились к украинцам

Новина з відео

16:42 Лобода представила патриотический клип, в котором устроила танцы в костюмах из музея

Новина з відео

16:17 Неожиданное трио: Полякова, Тринчер и Позитив представили совместную песню "Шлях до перемоги"

Новина з відео

16:00 Зерновая инициатива: объем экспорта по сравнению с прошлой неделей уменьшился вдвое

22:00 Россия проиграла войну в Черном море

Эксклюзив

21:25 Переговоры с путиным, победа Украины, окончание войны и деоккупация Крыма: о чем говорил Зеленский

Эксклюзив

18:00 Белоруссия может производить "Шахеды" для россиян: военный эксперт Андрей Савченко

Рік великої війни

12:00 Врали, врут и будут врать: как россия пыталась убедить мир в том, что не нападет на Украину

Рік великої війни

11:49 Герои не умирают: в Одессе почтили память защитников Украины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

09:03 ООН поддержала Украину в годовщину начала войны: кто оказался в "лагере россии" и что означает этот документ

Рік великої війни

08:20 Как бизнес в Украине пережил первый год войны

Рік великої війни

07:23 Как изменилось отношение к Усику и Ломаченко за год войны

Рік великої війни

07:15 Знаменитости, которые защищают Украину в рядах ВСУ от оккупантов

Рік великої війни

06:31 С кровью, потерями, но с достижениями: Украина уже год защищается от террористической россии

Актуальное по теме

None 24 Февраль 22:06

Атакуют ли Украину ракетами? РФ вывела в море носитель "Калибров", а на аэродромах сосредоточили 13 истребителей

None 24 Февраль 08:59

Россия проиграла войну в Черном море

None 24 Февраль 21:53

В Запорожье и Херсоне раздались взрывы: что известно

None 24 Февраль 22:18

Во многих странах мира прошли акции на годовщину полномасштабного вторжения россии в Украину

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB