Как живет президент в условиях войны — Зеленский показал свою комнату на Банковой

Владимир Зеленский и Дмитрий Комаров

Президент УкраиныВладимир Зеленский к годовщине вторжения российской федерации показал свою комнату на Банковой и в каких условиях живет уже год.

Экскурсию по комнате главы государства показал Дмитрий Комаров в своей авторской программе "Год".

Как выглядит комната Зеленского

Владимир Зеленский показал, как и где живет целый год полномасштабного вторжения. На видео видна небольшая комната с кроватью, столом, умывальником и телевизором.

"Это мой дом. Я здесь живу уже год. Иногда я отсюда записываю обращение, иногда даже провожу совещания. Здесь есть мои семейные фото", — рассказал глава государства.

Также президент показал свой гардероб, преимущественно состоящий из одной цветовой гаммы и фасона одежды.

Зеленский сказал, что в его гардеробе ждет известный пиджак, который он наденет сразу после окончания войны. По его словам, это будет уже совсем скоро.

Напомним, 24 февраля Владимир Зеленский принял участие во встрече G7. Страны G7 обязались усиливать давление на россию, которая продолжает войну против Украины.

Фото: Скриншот