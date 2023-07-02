Ексочільник Хмельницької ОВА Гамалій, якого звільнили за п'яну їзду, переміг в суді

Колишній глава Хмельницької ОВА Сергій Гамалій. Фото: facebook.com/SGamalij

Першотравневий районний суд Чернівців закрив справу щодо колишнього очільника Хмельницької ОВА Сергія Гамалія. Його підозрювали у п'яній їзді.

Про це йдеться в даних судового реєстру, передає "Главком".

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Справа щодо керування авто в нетверезому стані

В адміністративному протоколі йдеться, що 12 березня 2023 року о 00:37 Сергій Гамалій, який був главою Хмельницької ОВА, керував Toyota C-HR на вулиці Головна у Чернівцях у нетверезому стані. Він відмовився від проходження медичного огляду.

У суді Гамалій не визнав своєї вини. Він сказав, що 12 березня був у Чернівцях разом зі своїм татом, який потребував лікування. Ексочільника ОВА привіз у місто його водій.

Перед затриманням Гамалія йому зателефонував заступник Сергій Ткачук. Він повідомив колишньому главі ОВА про термінове засідання ради оборони Хмельницької області через ракетний обстріл. Участь Гамалія була обов'язковою, тому він відразу поїхав до міста.

Гамалія зупинили патрульні

Ексочільник ОВА взяв автомобіль Toyota у тимчасове користування у свого знайомого. Патрульні зупинили його на вулиці Головна. Вони назвали причиною порушення комендантської години. Оскільки Гамалій не мав реєстраційних документів на автомобіль, його було притягнуто до відповідальності. Він погодився та сплатив штраф.

Після цього один з патрульних запідозрив колишнього голову ОВА у вживанні алкогольних напоїв, однак інша колега сказала, що "спирта не чути". Напарник наполягав на своєму. Патрульний запропонував Гамалію пройти огляд на стан сп’яніння. Ексглава ОВА відмовився та сприйняв це як провокацію, однак погодився поїхати до медичного закладу.

Адміністративний протокол. Фото: "Главком"

Справа про п'яну їзду в суді

У суді Гамалій повідомив, що працівники поліції не надали йому направлення для огляду в лікарню, однак він взяв його в інших патрульних дорогою до Хмельницького. До суду він приніс медичний документ, який підтвердив відсутність алкоголю в крові. З цих підстав Гамалій закликав суд закрити справу.

Захисник колишнього очільника ОВА вважає, що ця справа має політичне забарвлення з метою компрометації його клієнта.

Суд допитав як свідка вже колишнього заступника Гамалія Сергія Ткачука. Він підтвердив інформацію про те, що 11 березня розмовляв з ексглавою ОВА про засідання ради оборони Хмельницької області. Ткачук також розповів, що засідання так і не відбулося.

"З матеріалів справи про адміністративне правопорушення не вбачається, що Сергій Гамалій допустив порушення правил дорожнього руху, за які його слід було зупинити. Така підстава для зупинки транспортного засобу як рух в комендантську годину у законі про Національну поліцію відсутня", — зазначив захисник Гамалія.

У суді повідомили, що всі складені процесуальні документи щодо Гамалія не можуть бути належними та допустимими доказами вини у вчиненні ним адміністративного правопорушення.

Нагадаємо, 14 березня Кабмін офіційно звільнив очільника Хмельницької ОВА Сергія Гамалія.