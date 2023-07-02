Экс-глава Хмельницкой ОВА Гамалий, которого уволили за пьяную езду, победил в суде

Бывший глава Хмельницкой ОВ Сергей Гамалий. Фото: facebook.com/SGamalij

Первомайский районный суд Черновцов закрыл дело в отношении бывшего главы Хмельницкой ОВА Сергея Гамалия. Его подозревали в пьяной езде.

Об этом говорится в данных судебного реестра, передает "Главком".

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В административном протоколе говорится, что 12 марта 2023 года в 00:37 Сергей Гамалий, который был главой Хмельницкой ОВА, руководил Toyota C-HR на улице Главная в Черновцах в нетрезвом состоянии. Он отказался от прохождения медицинского осмотра.

В суде Гамалий не признал своей вины. Он сказал, что 12 марта был в Черновцах вместе со своим отцом, нуждающимся в лечении. Экс-главу ОВА привез в город его водитель.

Перед задержанием Гамалия ему позвонил заместитель Сергей Ткачук. Он сообщил бывшему главе ОВА о срочном заседании совета обороны Хмельницкой области из-за ракетных обстрелов. Участие Гамалия было обязательным, поэтому он сразу поехал в город.

Гамалия остановили патрульные

Экс-глава ОВА взял автомобиль Toyota во временное пользование у своего знакомого. Патрульные остановили его на улице Главная. Они назвали причиной нарушения комендантского часа. Поскольку Гамалий не имел регистрационных документов на автомобиль, он был привлечен к ответственности. Он согласился и оплатил штраф.

После этого один из патрульных заподозрил бывшего главу ОВА в употреблении алкогольных напитков, однако другая коллега сказала, что "спирта не слышно". Напарник настаивал на своем. Патрульный предложил Гамалию пройти осмотр состояния опьянения. Экс-глава ОВА отказался и воспринял это как провокацию, однако согласился поехать в медицинское учреждение.

Административный протокол. Фото: "Главком"

Дело о пьяной езде в суде

В суде Гамалий сообщил, что сотрудники полиции не предоставили ему направление для осмотра в больницу, однако он взял его у других патрульных по дороге в Хмельницкий. В суд он принес медицинский документ, подтвердивший отсутствие алкоголя в крови. По этим основаниям Гамалий призвал суд закрыть дело.

Защитник бывшего главы ОВА считает, что это дело имеет политическую окраску с целью компрометации его клиента.

Суд допросил в качестве свидетеля уже бывшего заместителя Гамалия Сергея Ткачука. Он подтвердил информацию о том, что 11 марта разговаривал с экс-главой ОВА о заседании совета обороны Хмельницкой области. Ткачук также рассказал, что заседание так и не состоялось.

"Из материалов дела об административном правонарушении не усматривается, что Сергей Гамалий допустил нарушение правил дорожного движения, за которые его следовало остановить. Такое основание для остановки транспортного средства как движение в комендантский час в законе о Национальной полиции отсутствует", — отметил защитник Гамалия.

В суде сообщили, что все составленные процессуальные документы по Гамалию не могут быть надлежащими и допустимыми доказательствами вины в совершении им административного правонарушения.

Напомним, 14 марта Кабмин официально уволил главу Хмельницкой ОВА Сергея Гамалия.