Экс-глава Хмельницкой ОВА Гамалий, которого уволили за пьяную езду, победил в суде
Первомайский районный суд Черновцов закрыл дело в отношении бывшего главы Хмельницкой ОВА Сергея Гамалия. Его подозревали в пьяной езде.
Об этом говорится в данных судебного реестра, передает "Главком".
Дело об управлении авто в нетрезвом состоянии
В административном протоколе говорится, что 12 марта 2023 года в 00:37 Сергей Гамалий, который был главой Хмельницкой ОВА, руководил Toyota C-HR на улице Главная в Черновцах в нетрезвом состоянии. Он отказался от прохождения медицинского осмотра.
В суде Гамалий не признал своей вины. Он сказал, что 12 марта был в Черновцах вместе со своим отцом, нуждающимся в лечении. Экс-главу ОВА привез в город его водитель.
Перед задержанием Гамалия ему позвонил заместитель Сергей Ткачук. Он сообщил бывшему главе ОВА о срочном заседании совета обороны Хмельницкой области из-за ракетных обстрелов. Участие Гамалия было обязательным, поэтому он сразу поехал в город.
Гамалия остановили патрульные
Экс-глава ОВА взял автомобиль Toyota во временное пользование у своего знакомого. Патрульные остановили его на улице Главная. Они назвали причиной нарушения комендантского часа. Поскольку Гамалий не имел регистрационных документов на автомобиль, он был привлечен к ответственности. Он согласился и оплатил штраф.
После этого один из патрульных заподозрил бывшего главу ОВА в употреблении алкогольных напитков, однако другая коллега сказала, что "спирта не слышно". Напарник настаивал на своем. Патрульный предложил Гамалию пройти осмотр состояния опьянения. Экс-глава ОВА отказался и воспринял это как провокацию, однако согласился поехать в медицинское учреждение.
Дело о пьяной езде в суде
В суде Гамалий сообщил, что сотрудники полиции не предоставили ему направление для осмотра в больницу, однако он взял его у других патрульных по дороге в Хмельницкий. В суд он принес медицинский документ, подтвердивший отсутствие алкоголя в крови. По этим основаниям Гамалий призвал суд закрыть дело.
Защитник бывшего главы ОВА считает, что это дело имеет политическую окраску с целью компрометации его клиента.
Суд допросил в качестве свидетеля уже бывшего заместителя Гамалия Сергея Ткачука. Он подтвердил информацию о том, что 11 марта разговаривал с экс-главой ОВА о заседании совета обороны Хмельницкой области. Ткачук также рассказал, что заседание так и не состоялось.
"Из материалов дела об административном правонарушении не усматривается, что Сергей Гамалий допустил нарушение правил дорожного движения, за которые его следовало остановить. Такое основание для остановки транспортного средства как движение в комендантский час в законе о Национальной полиции отсутствует", — отметил защитник Гамалия.
В суде сообщили, что все составленные процессуальные документы по Гамалию не могут быть надлежащими и допустимыми доказательствами вины в совершении им административного правонарушения.
Напомним, 14 марта Кабмин официально уволил главу Хмельницкой ОВА Сергея Гамалия.