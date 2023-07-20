Ексочільник СБУ Баканов похизувався посвідченням адвоката: за які справи братиметься

Ексочільник СБУ Іван Баканов тепер адвокат. Фото: Офіс Президента України

Колишній керівник Служби безпеки України Іван Баканов тепер адвокат. Він отримав свідоцтво від Ради адвокатів Полтавської області.

Про це в ексклюзивному коментарі виданню "Главком" повідомив сам Баканов.

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Іван Баканов в ексклюзивному коментарі уточнив, що повністю виконав визначену процедуру:

склав іспити,

пройшов піврічне стажування,

склав присягу,

отримав посвідчення.

Іван Баканов показав виданню своє нове посвідчення.

Посвідчення адвоката Баканова. Фото: скриншот

Як адвоката Івана Баканова вже внесли до Реєстру адвокатів України.

Реєстр адвокатів України. Фото: скриншот

Ексглава СБУ також зазначив, що разом з ним адвокатські посвідчення отримали ще кілька відомих осіб. Проте розголошувати їхні імена ексглава СБУ не став. Очевидно, найближчим часом ми почуємо серед адвокатів ще кілька відомих прізвищ.

За яким напрямком працюватиме як адвокат, Баканов не повідомив.

Іван Баканов біля Ради адвокатів Полтавської області. Фото: Главком

Нагадаємо, нове місце роботи Баканов визначав самостійно на підставі договору оренди нерухомості в Полтавській області. Ексочільник СБУ склав іспити, пройшов стажування та склав присягу адвоката.