Ексочільник СБУ Баканов похизувався посвідченням адвоката: за які справи братиметься
Колишній керівник Служби безпеки України Іван Баканов тепер адвокат. Він отримав свідоцтво від Ради адвокатів Полтавської області.
Про це в ексклюзивному коментарі виданню "Главком" повідомив сам Баканов.
Баканов отримав свідоцтво адвоката
Іван Баканов в ексклюзивному коментарі уточнив, що повністю виконав визначену процедуру:
- склав іспити,
- пройшов піврічне стажування,
- склав присягу,
- отримав посвідчення.
Іван Баканов показав виданню своє нове посвідчення.
Як адвоката Івана Баканова вже внесли до Реєстру адвокатів України.
Ексглава СБУ також зазначив, що разом з ним адвокатські посвідчення отримали ще кілька відомих осіб. Проте розголошувати їхні імена ексглава СБУ не став. Очевидно, найближчим часом ми почуємо серед адвокатів ще кілька відомих прізвищ.
За яким напрямком працюватиме як адвокат, Баканов не повідомив.
Нагадаємо, нове місце роботи Баканов визначав самостійно на підставі договору оренди нерухомості в Полтавській області. Ексочільник СБУ склав іспити, пройшов стажування та склав присягу адвоката.