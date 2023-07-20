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Экс-глава СБУ Баканов похвастался удостоверением адвоката: за какие дела будет браться

20 июля 2023 02:12
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Экс-глава СБУ Баканов похвастался удостоверением адвоката: за какие дела будет браться
Экс-глава СБУ Иван Баканов теперь адвокат. Фото: Офис Президента Украины
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Бывший руководитель Службы безопасности Украины Иван Баканов теперь адвокат. Он получил свидетельство Совета адвокатов Полтавской области.

Об этом в эксклюзивном комментарии изданию "Главком" сообщил сам Баканов.

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Баканов получил свидетельство адвоката

Иван Баканов в эксклюзивном комментарии уточнил, что полностью выполнил определенную процедуру:

  • сдал экзамены,
  • прошел полугодовую стажировку,
  • принял присягу,
  • получил удостоверение.

Иван Баканов показал изданию свое новое удостоверение.

Удостоверение адвоката Баканова. Фото: скриншот

В качестве адвоката Ивана Баканова уже внесли в Реестр адвокатов Украины.

Реестр адвокатов Украины. Фото: скриншот

Экс-глава СБУ также отметил, что вместе с ним адвокатские удостоверения получили еще несколько известных людей. Однако разглашать их имена экс-глава СБУ не стал. По всей видимости, в ближайшее время мы услышим среди адвокатов еще несколько известных фамилий.

По какому направлению будет работать как адвокат, Баканов не сообщил.

Иван Баканов у Совета адвокатов Полтавской области. Фото: Главком

Напомним, новое место работы Баканов определял самостоятельно на основании договора аренды недвижимости в Полтавской области. Экс-глава СБУ сдал экзамены, прошел стажировку и принял присягу адвоката.

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