Экс-глава СБУ Баканов похвастался удостоверением адвоката: за какие дела будет браться
Бывший руководитель Службы безопасности Украины Иван Баканов теперь адвокат. Он получил свидетельство Совета адвокатов Полтавской области.
Об этом в эксклюзивном комментарии изданию "Главком" сообщил сам Баканов.
Баканов получил свидетельство адвоката
Иван Баканов в эксклюзивном комментарии уточнил, что полностью выполнил определенную процедуру:
- сдал экзамены,
- прошел полугодовую стажировку,
- принял присягу,
- получил удостоверение.
Иван Баканов показал изданию свое новое удостоверение.
В качестве адвоката Ивана Баканова уже внесли в Реестр адвокатов Украины.
Экс-глава СБУ также отметил, что вместе с ним адвокатские удостоверения получили еще несколько известных людей. Однако разглашать их имена экс-глава СБУ не стал. По всей видимости, в ближайшее время мы услышим среди адвокатов еще несколько известных фамилий.
По какому направлению будет работать как адвокат, Баканов не сообщил.
Напомним, новое место работы Баканов определял самостоятельно на основании договора аренды недвижимости в Полтавской области. Экс-глава СБУ сдал экзамены, прошел стажировку и принял присягу адвоката.