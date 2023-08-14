Експеримент провалюється: чоловіки купують квитки у жіночі купе

Дівчата сідають у вагон потяга. Фото: УНІАН

З 30 червня в Україні діє послуга проїзду у жіночому купе. Придбати квитки у такі купе можна для проїзду у чотирьох поїздах Укрзалізниці. Проте є проблема — квитки у жіночі купе купують також і чоловіки, що призводить до конфліктних ситуацій.

Про це розповів автор блогу "Залізні магістралі" Олег Васильєв у Facebook.

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Чому чоловіки купують квитки у жіночі купе

Чоловіки обирають місця у жіночих купе через безвихідну ситуацію, коли у продажу немає інших місць. До того ж, за словами Васильєва, чоловікам не можуть відмовити у посадці на поїзд.

"За Правилами перевезень залізничним транспортом провідник повинен допустити пасажира до проїзду на місці вказаному у квитку. Якщо це місце у жіночому вагоні, то начальник поїзда складає акт і розміщує чоловіка в іншому вагоні", — пояснив він.

Блогер також нагадав про конфліктну ситуацію, яка виникла на рейсі №81 Київ-Ужгород. У соцмережах спалахнули обговорення щодо того, що чоловіки не можуть купити за 20 днів квиток з Києва до транзитних станцій.

Які недоліки жіночих вагонів

На думку Васильєва, Укрзалізниці варто визначитися, чи є "жіночий вагон" автономним, а також чи можуть через цей вагон проходити інші пасажири.

"Технічно це можна зробити лише розмістивши такий вагон у голові, або хвості поїзда. Деякі жінки помилково вважають, що весь вагон у їх розпорядженні. Потім виникають непорозуміння, адже з одного вагону в інший проходять провідники або пасажири чоловічої статі", — пояснив блогер.

Не варто також забувати про ситуації, коли у жіночому вагоні хоче їхати сім’я із чоловіком, що є цілком природнім. Однак Укрзалізниця досі не надала чіткого роз’яснення провідникам, як діяти у таких випадках.

Також він вважає, що потрібно доопрацювати правила проїзду у жіночих вагонах, визначити межі приватного простору, ввести сімейні купе.

На сьогоднішній день жіночі купе є на чотирьох маршрутах:

Харків – Львів;

Дніпро – Трускавець;

Київ – Ужгород;

Київ – Кривий Ріг.

Раніше ми розповідали, через великий попит пасажирів Укрзалізниця призначає додаткові поїзди на окремі дати сполученням між Києвом та Кривим Рогом, Львовом і Ворохтою, а також Одесою, Ізюмом, Харковом, Дніпром та Львовом.

Нагадуємо, Укрзалізниця призначила додаткові потяги з Києва до Львова. Це вирішили зробити до Дня незалежності України.